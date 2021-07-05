Почему для трансплантации почек стоит обратиться в Acıbadem

Группа медицинских компаний Acıbadem является ведущей клиникой по трансплантации почек в Турции. Со всего мира сюда съезжаются пациенты, которых привлекают инновационные хирургические методы, успешные показатели и высокое качество обслуживания. За последние 10 лет здесь выполнено 3 тысячи таких операций.

Зачем нужна трансплантация

При отказе обеих почек накапливаются вредные вещества, вызывающие проблемы со здоровьем. Это опасное состояние — хроническая почечная недостаточность (ХПН), при которой показан диализ или трансплантация почек. Пациент, у которого диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности, должен пройти обследование на предмет трансплантации, обеспечивающей лучшее качество жизни, увеличивающей ее продолжительность и при которой нет необходимости в дальнейших расходах на лечение с диализом.

Трансплантация почек от живого донора

Количество ожидающих операции превышает количество доступных органов от умерших доноров. Альтернатива — трансплантация от живого донора. Более короткое время ожидания и более высокие показатели успешности — основные преимущества живого донорства. Однако этот хирургический процесс технически сложен и требует особых навыков и опыта, которыми обладают врачи Acıbadem. В 2019 году они провели 330 операций по трансплантации почек от живого донора.

Современные хирургические методы повышают уровень комфорта

Последние тенденции говорят о переходе от открытой хирургии к малоинвазивной. В Центрах трансплантации почек Acıbadem используется лапароскопия с меньшими разрезами и рубцами, при которой снижается риск инфекций и уменьшаются кровотечения. Но команда клиники Acıbadem идет дальше, удаляя почку донора через естественные отверстия — родовые пути у женщин или пупок. Благодаря этим технологиям доноры могут вернуться к обычному образу жизни через сутки, а реципиенты — через неделю.

Перекрестная трансплантация расширяет донорский пул

Еще один вариант для реципиентов, у которых есть живой донор, но при этом они несовместимы (из-за группы крови или иммунологической несовместимости) — парное или перекрестное донорство — это обмен донорами между парами.

Трансплантация, при которой задействовано более двух пар, называется «домино».

Трансплантация почек у детей

Из-за врожденных пороков развития дети могут нуждаться в пересадке. Благодаря большому опыту трансплантации почек детям в Acıbadem лечение даже самых сложных случаев проходит успешно, особенно при некоторых заболеваниях обмена веществ, а выживаемость трансплантата и реципиента составляет 100 процентов.

Почему трансплантация почек в Acıbadem?

У Acıbadem много достижений в области трансплантации почек:

— первая трансплантация ребенку с наименьшим весом;

— первая донорская нефрэктомия 84-летнего донора;

— первая однопортовая донорская нефрэктомия;

— выживаемость трансплантата составляет 99 процентов после одного года и 94 процента на пятый год;

— малоинвазивная донорская нефрэктомия;

— экспертиза сложных случаев;

— плазмаферез для высокочувствительных пациентов.

Сейчас в Acıbadem — три центра трансплантации почек мирового уровня. Мультидисциплинарная команда опытных экспертов успешно выполняет трансплантации с применением новейшего оборудования и передовых технологий.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.