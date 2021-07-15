Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии

Вы футбольный болельщик? Хотите смотреть все матчи и переживать вместе с кумирами взлеты и падения, победы и поражения? Или вы любите смотреть познавательные передачи о мире животных, слушать музыку и смотреть самые новые клипы любимых звезд, или смотреть мультфильмы и унестись в мир волшебных героев и удивительных приключений?
Подключайтесь к кабельному телевидению aitv network — так вы точно не пропустите свои любимые передачи, матчи и фильмы.
Телевидение aitv network это:
- интересные познавательные и документальные передачи;
- фильмы для всей семьи;
- любимые сериалы;
- самые значимые спортивные события года;
- главные футбольные баталии Европы;
- детские каналы.
Оставьте заявку утром и, возможно, уже вечером вы сможете смотреть всей семьей телевидение в отличном качестве на любой вкус!
Поспешите воспользоваться блестящей возможностью!
Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.
Лицензия ГАС КР 15-1314.