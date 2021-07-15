Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии

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Подключайтесь к кабельному телевидению aitv network — так вы точно не пропустите свои любимые передачи, матчи и фильмы.

Телевидение aitv network это:

интересные познавательные и документальные передачи;

фильмы для всей семьи;

любимые сериалы;

самые значимые спортивные события года;

главные футбольные баталии Европы;

детские каналы.

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Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

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