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Бизнес

Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии

Вы футбольный болельщик? Хотите смотреть все матчи и переживать вместе с кумирами взлеты и падения, победы и поражения? Или вы любите смотреть познавательные передачи о мире животных, слушать музыку и смотреть самые новые клипы любимых звезд, или смотреть мультфильмы и унестись в мир волшебных героев и удивительных приключений?

Подключайтесь к кабельному телевидению aitv network — так вы точно не пропустите свои любимые передачи, матчи и фильмы.

Телевидение aitv network это:

  • интересные познавательные и документальные передачи;
  • фильмы для всей семьи;
  • любимые сериалы;
  • самые значимые спортивные события года;
  • главные футбольные баталии Европы;
  • детские каналы.

Оставьте заявку утром и, возможно, уже вечером вы сможете смотреть всей семьей телевидение в отличном качестве на любой вкус!

Поспешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194453/
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Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц
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