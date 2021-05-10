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Бизнес

В КГИПИ день открытых дверей

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (далее INAI) приглашает абитуриентов и всех заинтересованных на день открытых дверей.

В эпоху цифровых технологий сфера IT стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ниш, которая дарит прекрасные условия для построения успешной карьеры и открытия собственного бизнеса!

Наши дни открытых дверей — это мероприятия, которые мы готовим с душой и подходим к их реализации с фантазией. Абитуриенты и их родители могут не только узнать всю полезную, актуальную и важную информацию о поступлении, но и окунуться в атмосферу нашей образовательной программы.

В день открытых дверей планируется организовать презентации трех профилей:

  • программные технологии;
  • медицинская информатика;
  • веб-информатика.

У вас будет будет возможность познакомиться с университетом — встретиться со студентами и преподавателями, узнать о перспективах дальнейшего трудоустройства и уникальной для нашей страны программе обучения, которая содержит в себе только нужные предметы в идеальном объеме, что позволяет студенту уже с первого семестра создавать полноценные проекты.

Помимо этого, вы узнаете все о стипендиальных программах и возможности продолжения обучения в Западно-Саксонском университете прикладных наук Цвиккау (Германия).

Кроме того, социально-активных абитуриентов ожидает возможность узнать все о внеучебной жизни INAI, команде Enactus, студенческом сенате и многом-многом другом!

Даты проведения дней открытых дверей:

  • 12 мая — 15.30;
  • 26 мая — 15.30;
  • 2 июня — 15.30;
  • 9 июня — 15.30;
  • 16 июня — 15.30;
  • 23 июня — 15.30.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193482/
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