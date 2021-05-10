Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет

На протяжении 15 лет успешной работы на территории Кыргызской Республики национальной платежной системы «ЭЛКАРТ» оператор системы — «Межбанковский Процессинговый Центр» усиливает свои позиции и активно развивает инновационные продукты для финансового сектора.

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» как оператор национальной платежной системы ЭЛКАРТ обеспечивает стабильность, надежность, непрерывность и бесперебойность проведения платежей с использованием карт «ЭЛКАРТ» и является одним из основных исполнителей и активным участником важных проектов национального масштаба, таких как Государственная программа по увеличению доли безналичных платежей, Концепция развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы, указы президента Кыргызской Республики «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка» и «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг», направленных на развития финансового рынка Кыргызской Республики и процесса его цифровизации, а также на повышение доступа населения к банковским и платежным услугам по всей республике.

Развитая инфраструктура

По состоянию на 31 марта 2021 года общее количество банковских карт «ЭЛКАРТ» в обращении составило почти 2 миллиона и принимаются к обслуживанию в 1 тысяче 861 банкомате и 12 тысячах 207 POS-терминалах коммерческих банков, установленных по всей территории Кыргызской Республики.

На сегодняшний день национальная платежная система «ЭЛКАРТ» имеет развитую инфраструктуру и самую разветвленную терминальную сеть (банкоматы, ПОС-терминалы, платежные терминалы).

Карты «ЭЛКАРТ» доступны для каждого жителя Кыргызской Республики, выпускаются всеми коммерческими банками страны и соответствуют всем стандартам карточной индустрии по функциональности и безопасности — как локальным, так и международным.

Инновации и технологии

Хотелось бы отметить, что ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» на постоянной основе занимается разработкой современных продуктов и услуг.

Так, в 2020 году была внедрена банковская карта «ЭЛКАРТ Бесконтакт» (с модулем NFC), которая позволяет проводить бесконтактные платежи, исключающие прикосновения третьих лиц к карте, и экономить время, которое требуется для оплаты покупок. При этом картой «ЭЛКАРТ Бесконтакт» можно оплачивать товары и услуги не только на территории Кыргызской Республики, но и за пределами страны.

Также популярностью среди населения страны пользуется мобильное приложение «ЭЛКАРТ Мобайл», которое позволяет держателям карт «ЭЛКАРТ» управлять своей банковской картой, проводить моментальные платежи и совершать мгновенные денежные переводы между картами «ЭЛКАРТ» посредством своего мобильного телефона. «ЭЛКАРТ Мобайл» позволяет в режиме 24/7 отправлять мгновенные денежные переводы всем картодержателям карт «ЭЛКАРТ» по номеру карты, по номеру телефона и по штрихкоду (QR-код). А для представителей малого и среднего бизнеса разработано и запущено мобильное приложение «ЭЛКАРТ Трейд», благодаря которому индивидуальные предприниматели и юридические лица могут принимать безналичные платежи с использованием QR-кода. Для приема платежей достаточно лишь скачать мобильное приложение «ЭЛКАРТ Трейд» на смартфон и стать картодержателем «ЭЛКАРТа».

В течение 2021 года ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» продолжит проводить работы и мероприятия по внедрению передовых продуктов и услуг, предоставляющих возможность покупателям/потребителям оплачивать за товары и услуги безналичным способом, в том числе с использованием штрихкода (QR-кода).

Справка о компании: на сегодняшний день ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» на основании лицензий Национального банка Кыргызской Республики (№ 2001120515 от 12.05.2015 года, № 3030200220 от 20.02.2020 года) осуществляет деятельность оператора платежных систем, платежной организации и является единственным оператором взаимодействия на территории Кыргызской Республики (лицензия № 6001280220 от 28.02.2020 года).

Одними из основных задач компании являются обеспечение стабильности и бесперебойности Национальной платежной системы «ЭЛКАРТ» на всей территории Кыргызской Республики, отвечающее всем национальным и международным требованиям безопасности и качества предоставляемых услуг, а также создание и развивитие доступных, удобных и выгодных платежных сервисов в Кыргызской Республике.

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр».

office@ipc.kg;

www.ipc.kg;

www.elcart.kg.