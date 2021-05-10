Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев

В Кыргызстане цены на ГСМ продолжают расти, но у автолюбителей появилась возможность немного сэкономить на топливе.

В сети АЗС «Партнер Нефть» при оплате через кошелек «О!Деньги» теперь действует скидка 80 тыйынов с каждого литра бензина!

Многие автовладельцы уже давно предпочитают оплачивать на АЗС бесконтактно через кошелек «О!Деньги». И вот почему.

Быстро и безопасно Для оплаты достаточно открыть приложение «Мой О!», отсканировать QR-код на кассе и оплатить нужную сумму. Вам не придется ждать сдачу, вводить пин-код или контактировать с наличными деньгами.

Удобно В одном приложении можно сразу оплатить множество полезных услуг: комуслуги, интернет, игры, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС. Оплата доступна 24/7 с баланса телефона, кошелька или добавленной банковской карты.

Выгодно Оплачивая топливо через кошелек «О!Деньги», вы получаете не только скидку, но и возможность выиграть смартфон или автомобиль в лотерее «Весенний драйв»!

Установите приложение «Мой О!» по ссылке.

Скидка действует в сети АЗС «Партнер Нефть» при оплате через «О!Деньги» с 1 мая по 30 июня 2021 года. Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.