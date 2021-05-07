«Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ

«Бакай Банк» поздравил 122 ветеранов в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники банка навестили и передали продуктовые наборы участникам войны, узникам концлагерей и лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», проживающим по всему Кыргызстану.

«Бакай Банк» также поздравил по телефону и зачислил средства на счета клиентов банка, рожденных до 1936 года.

Банк на протяжении 22 лет проводит мероприятия, приуроченные к празднику 9 Мая, поздравляя участников и свидетелей войны. Компания уделяет особое внимание работе с пожилыми людьми как в рамках оказания материальной помощи, так и в обслуживании данной группы населения как клиентов.

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