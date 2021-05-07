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Бизнес

14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline

Beeline подготовил на майские выходные для своих абонентов единую подборку из классных фильмов, мультфильмов и сериалов от известных блогеров страны для просмотра в онлайн-кинотеатре IVI. Абонентам предоставляется возможность бесплатного использования подписки в течение 14 дней и даже без платы за интернет-трафик.

IVI — это крупнейший в СНГ российский онлайн-кинотеатр.[1] Благодаря коллекции из более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов[2], любой желающий может найти по своему вкусу и настроению подходящий контент — все это в отличном качестве изображения и без надоедающей рекламы[3].

Можно подключить для всей семьи — до пяти устройств одновременно![4]

А для детей есть специальный профиль «IVI Дети», который дает доступ к самой большой коллекции развивающих фильмов и мультфильмов в СНГ[5], а также создает безопасную среду для просмотра вашим ребенком и подбирает кино индивидуально под его возраст и интересы.

С заботой о маленьких зрителях Beeline подготовил свежий список из полезных и интересных мультфильмов. Вы не хотите включать очередной ролик из YouTube и сомневайтесь в качестве просматриваемого контента вашим ребенком еще и с рекламой? Мы предлагаем включить в онлайн-кинотеатре IVI проверенные и занимательные фильмы для общего времяпровождения с вашими детьми.

  • «Таинственный сад»
  • «Мэри Поппинс возвращается»
  • «Аладдин»
  • «Оз: Великий и Ужасный»
  • «Месть пушистых»
  • «Прощай, Кристофер Робин»
  • «Излом времени»
  • «Дамбо»
  • «Чудо»
  • «Мы купили зоопарк»
  • «Щенячья школа»

А также своими рекомендациями для маленьких детей поделились известные блогеры нашей страны. В топе у заботливого отца Данияра Болотбекова и его двух очаровательных сыновей следующие мультфильмы: «В поисках Немо», «Головоломка», «Как приручить дракона» и яркий «Зверополис». А известный актер Эрмек Таалайбеков предлагает родителям окунуться вместе с детьми в свою юность и просмотреть мультфильмы на IVI «Шрек», «Ледниковый период» и «Король Лев».

Для любителей драматичных историй любви, роскошных интерьеров и лихо закрученных сюжетов — турецкие сериалы! Хотите перенестись в красивые пейзажи древнего или современного Стамбула, тогда скорее включайте онлайн-кинотеатр IVI и наслаждайтесь просмотром следующих сериалов:

  • «Воскресший Эртургул»;
  • «Султан моего сердца»;
  • «Ворон»;
  • «Столкновение»;
  • «Личность»;
  • «Великий сыщик Филинта».

Время, проведенное вместе с близкими людьми, в нынешний период является очень ценным!

А для качественного вечера в майские выходные вместе с семьей, близкими друзьями или любимым человеком Beeline советует воспользоваться следующим списком из боевиков, драматичных фильмов, мелодрам или сериалов на любой вкус!

  • «Спасти рядового Райана»
  • «Темный рыцарь»
  • «Зеленая книга»
  • «Меч короля Артура»
  • «Великий Гэтсби»
  • «Артист»
  • «Мстители: Война бесконечности»
  • «Прибытие»
  • «Цель номер один»
  • «Мы купили зоопарк»
  • «Друзья»
  • «Американская семейка»
  • «Ликвидация»

Подключайте услугу в приложении «Мой Beeline» и наслаждайтесь безграничным миром кино и сериалов в отличном качестве!

Скорее переходите по ссылке.

Приятного просмотра!

Beeline — cзаботой о Вас и Ваших близких!


[1] Согласно исследованию ИИА TelecomDaily, март 2021

[2] Единиц контента

[3] Кроме встроенной̆ в контент и ТВ-каналов

[4] Поддерживаемые устройства: https://www.ivi.ru/devices

[5] Согласно исследованию ИИА TelecomDaily, апрель 2021
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193284/
просмотров: 1367
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