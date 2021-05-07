Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24

В 2021 году мир отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. MegaCom готов помочь абонентам рассказать о героях их семей и почтить память отважных воинов, навечно вошедших в историю.
Мы приглашаем кыргызстанцев c помощью приложения MEGA24 принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка», которое будут транслировать в День Победы телеканалы «5 канал», НТС и «ЭлТР».
Для того чтобы стать участником виртуального шествия, вам необходимо:
- скачать приложение MEGA24 в Google Play или App Store;
- зайти в раздел «МегаПортал»;
- нажать на баннер «Бессмертный полк»;
- ознакомиться с инструкцией.
Для заполнения формы необходимо:
- прикрепить одну фотографию участника ВОВ;
- указать его ФИО и годы жизни.