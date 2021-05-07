«Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов

Открытое акционерное общество «Кыргызнефтегаз» с первых дней баткенских событий активно подключилось и взаимодействовало с республиканским оперативным штабом по координации и отслеживанию ситуации на кыргызко-таджикской государственной границе.

Во время трагических событий в целях проведения экстренных мероприятий компания выделяла необходимое количество горюче-смазочных материалов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики на безвозмездной основе.

В общей сложности акционерное общество «Кыргызнефтегаз» оказало спонсорскую помощь в виде дизельного топлива, бензина и моторного масла на сумму более 2 миллионов 156 тысяч 897 сомов.

ОАО «Кыргызнефтегаз» глубоко скорбит по погибшим, выражает искренние соболезнования близким и родственникам погибших, желает пострадавшим скорейшего выздоровления, а всем кыргызстанцам — мира, добра и процветания.