05:43
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Бизнес

«Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов

Открытое акционерное общество «Кыргызнефтегаз» с первых дней баткенских событий активно подключилось и взаимодействовало с республиканским оперативным штабом по координации и отслеживанию ситуации на кыргызко-таджикской государственной границе.

Во время трагических событий в целях проведения экстренных мероприятий компания выделяла необходимое количество горюче-смазочных материалов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики на безвозмездной основе.

В общей сложности акционерное общество «Кыргызнефтегаз» оказало спонсорскую помощь в виде дизельного топлива, бензина и моторного масла на сумму более 2 миллионов 156 тысяч 897 сомов.

ОАО «Кыргызнефтегаз» глубоко скорбит по погибшим, выражает искренние соболезнования близким и родственникам погибших, желает пострадавшим скорейшего выздоровления, а всем кыргызстанцам — мира, добра и процветания.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193215/
просмотров: 1219
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
ОАО «Кыргызнефтегаз»: захватить, обанкротить, а дальше что?
«Кыргызнефтегаз»: Рашит Бостонов уволен с поста председателя правления законно
Токтайым Уметалиева: Заявления об увольнении Рашита Бостонова нет
Дело «Кыргызнефтегаза». Статус Рашита Бостонова в уголовном деле не подтвержден
Депутат считает, Кыргызстан мог бы обеспечить рынок отечественными ГСМ
Кыргызстан и «Газпром» спорят, кто будет проводить аудит «Кыргызнефтегаза»
Соглашение «Газпрома» по «Кыргызнефтегазу». В ГКПЭН рассказали подробности
Инвесторы заинтересовались компанией «Кыргызнефтегаз»
Что делать с «Кыргызнефтегазом»? Мнения экспертов
Популярные новости
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Бизнес
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
11 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, понедельник
23:44
Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео
23:26
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
23:03
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
22:42
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
22:16
Рост цен на бензин. Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов