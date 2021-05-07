Как выбрать кредит?

В KICB существует большое количество разнообразных кредитных продуктов, наиболее популярные кредиты — это микрокредит на любые цели, овердрафт или бизнес-кредит по сниженным процентным ставкам. Давайте рассмотрим, чем они отличаются друг от друга и как ими пользоваться, не переплачивая лишнего.

Выбор кредита зависит от ваших целей:

Если нужны наличные в короткие сроки Воспользуйтесь микрокредитом на любые цели по сниженным процентным ставкам: ремонт дома, покупка/ремонт авто, оплата обучения, проведение мероприятий, отдых за рубежом и другое. В KICB минимальная ставка по кредиту снижена по акции до 20 процентов, оптимальные сроки пользования кредитом до 60 месяцев. Для рассмотрения вам необходимо собрать минимальный пакет документов (паспорт — свой и поручителя, документ, подтверждающий доход заемщика, если сумма больше 200 тысяч сомов, дополнительно нужны документы на залоговое обеспечение) — в случае наличия полного пакета документов ответ поступит уже на следующий день.

Если нужна крупная сумма для бизнес-целей KICB предлагает множество продуктов и услуг для бизнес-целей с учетом потребностей и специфики деятельности каждого клиента. Индивидуальный подход позволяет подобрать максимально удобный продукт, который предоставит возможность расширить производственную или товарную базу, внедрить новые технологии или оборудовать новые рабочие места, не изымая средств с оборота, — процентная ставка в рамках акции составляет 16 процентов годовых на все суммы кредитов свыше 700 тысяч сомов. Кредит выдается без комиссий за обналичивание и рассмотрение. Максимальные сроки пользования кредитом — до 120 месяцев — позволяют минимизировать размер ежемесячного платежа даже при большом объеме кредитования.

Если хотите иметь деньги про запас В этом случае вы можете воспользоваться овердрафтом — это возможность снять средства сверх суммы, имеющейся на карте. С данной услугой не нужно каждый раз волноваться, утвердят ли кредит — у вас всегда будет определенная сумма на непредвиденные расходы. А если вы пользуетесь данными средствами и укладываетесь в льготный период, то не нужно платить проценты.

Получите грант до 20 процентов от суммы кредита Внедрение мер по повышению энергоэффективности может значительно улучшить условия жизни, позволив при этом ощутимую экономию средств. Возьмите кредит на приобретение и установку газового котла с КПД более 90 процентов и получите грант в размере до 20 процентов от суммы кредита.

Коротко:

Все кредиты без комиссии за рассмотрение и обналичивание.

Чтобы получить микрокредит, бизнес-кредит или оформить овердрафт, нужно минимум документов, ответ от банка поступит на следующий день.

У овердрафта есть беспроцентный период — если грамотно им пользоваться, вы не заплатите проценты банку.

Приобретая кредит на установку газового оборудования, вы можете получить грант до 20 процентов от суммы кредита.

Эффективная процентная ставка рассчитывается индивидуально.

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