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Бизнес

Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»

Фото universemagazine.com

Космические агентства Франции и Индии 15 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в рамках пилотируемой миссии «Гаганьян», сообщает India Today.

Двустороннее соглашение об обучении во Франции индийских специалистов и технической поддержке подписано в ходе визита в Индию французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

Как отмечается, в рамках данного соглашения бортовые врачи Индии получат возможность пройти обучение на французских объектах.

Как сообщил Национальный центр космических исследований Франции (CNES), в соответствии с данным соглашением разработанное и протестированное им оборудование, которое до сих пор используется на борту Международной космической станции (МКС), будет предоставлено в пользование экипажам будущей миссии Индии.

CNES также предоставит произведенные во Франции сумки из огнеупорных материалов, которые служат для защиты оборудования от ударов и радиации.

«Согласно условиям соглашения, индийские бортовые врачи и специалисты центра управления полетами пройдут обучение в CADMOS (Центр помощи по развитию микрогравитационной деятельности космических операций). Тренинги также запланированы в Европейском центре подготовки астронавтов в Кельне (ФРГ)», — подчеркивает CNES.

Как отмечает издание, Франция станет для Индии эксклюзивным европейским партнером в подготовке первого пилотируемого полета.

zen.yandex.ru
Фото zen.yandex.ru

Соглашение также предусматривает поддержку CNES в разработке планов научных экспериментов, обмен информацией об упаковке пищевых продуктов и программе питания космонавтов, а также использование индийскими астронавтами французского оборудования, расходных материалов и медицинских приборов.

«Данное сотрудничество в перспективе может быть расширено. Так, Индия может воспользоваться услугами французского центра Novespace, который проводит параболические полеты, создающие условия невесомости, для подготовки астронавтов и проверки оборудования. Франция также готова оказать техническую поддержку в создании центра подготовки космонавтов в Бангалоре», — говорится в сообщении CNES.

Проект пилотируемого космического корабля «Гаганьян» стартовал в августе 2018 года. Первоначально Индия намеревалась отправить в космос первый национальный экипаж в 2022-м, к 75-летию независимости страны, однако сроки сдвинулись из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Францию ​​и Индию связывают долгие годы сотрудничества в области освоения космического пространства. Свой первый договор о сотрудничестве в данной сфере страны подписали еще в 1964 году.

Существующие партнерские отношения между двумя государствами охватывают практически все области космической деятельности. Помимо участия в программе «Гаганьян», Франция разрабатывает совместно с Индией проект Oceansat 3-Argos: запуск океанографического спутника для исследования климата запланирован на 2021-й.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193153/
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