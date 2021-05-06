05:43
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Бизнес

Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ

В преддверии одного из главных праздников страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне — сотрудники компаний «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефть Азия» передали подарки всем участникам ВОВ.

Продуктовые наборы и материальная помощь были переданы каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим на территории Кыргызской Республики.

Поздравление ветеранов к 9 Мая является традиционным и одним из важных благотворительных мероприятий, инициируемых компаниями. На протяжении более 15 лет сотрудники компаний уделяют особое внимание кыргызстанцам — участникам ВОВ, ежегодно поздравляя с Днем Победы.

«Время неумолимо, и с каждым годом все меньше среди нас участников тех страшных и героических лет. Мы рады, что можем лично и искренне поблагодарить каждого ветерана Великой Отечественной войны и отдать дань уважения и благодарности», — отметили в компаниях.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193108/
просмотров: 1845
Версия для печати
Материалы по теме
Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Это была задолженность. «Газпром Кыргызстан» ответил на жалобу горожанки
«Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
«Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека
Почему водителям выгодно переходить на метан
Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Популярные новости
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Бизнес
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
11 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, понедельник
23:44
Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео
23:26
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
23:03
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
22:42
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
22:16
Рост цен на бензин. Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов