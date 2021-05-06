Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ

В преддверии одного из главных праздников страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне — сотрудники компаний «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефть Азия» передали подарки всем участникам ВОВ.

Продуктовые наборы и материальная помощь были переданы каждому участнику и инвалиду Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим на территории Кыргызской Республики.

Поздравление ветеранов к 9 Мая является традиционным и одним из важных благотворительных мероприятий, инициируемых компаниями. На протяжении более 15 лет сотрудники компаний уделяют особое внимание кыргызстанцам — участникам ВОВ, ежегодно поздравляя с Днем Победы.

«Время неумолимо, и с каждым годом все меньше среди нас участников тех страшных и героических лет. Мы рады, что можем лично и искренне поблагодарить каждого ветерана Великой Отечественной войны и отдать дань уважения и благодарности», — отметили в компаниях.