Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»

С заботой о выпускниках Мобильный оператор О! реализовал возможность подготовки к общереспубликанскому тестированию в приложении «Мой О!».

Абитуриенты могут не выходя из дома пройти пробное онлайн-тестирование совершенно бесплатно. Тесты на кыргызском и русском языках помогут определить уровень знаний, улучшить результаты и самостоятельно подготовиться к экзаменам.

Как это сделать?

установите приложение «Мой О!»;

откройте раздел «Мектеп»;

выберите язык обучения;

найдите «Подготовка к ОРТ».

Напомним, в этом году тестирование будет проходить с 17 по 23 мая.

Начните подготовку уже сейчас и увеличьте шансы на поступление в лучшие вузы страны!