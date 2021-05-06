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Бизнес

Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»

С заботой о выпускниках Мобильный оператор О! реализовал возможность подготовки к общереспубликанскому тестированию в приложении «Мой О!».

Абитуриенты могут не выходя из дома пройти пробное онлайн-тестирование совершенно бесплатно. Тесты на кыргызском и русском языках помогут определить уровень знаний, улучшить результаты и самостоятельно подготовиться к экзаменам.

Как это сделать?

  • установите приложение «Мой О!»;
  • откройте раздел «Мектеп»;
  • выберите язык обучения;
  • найдите «Подготовка к ОРТ».

Напомним, в этом году тестирование будет проходить с 17 по 23 мая.

Начните подготовку уже сейчас и увеличьте шансы на поступление в лучшие вузы страны!

Мобильный оператор О! — учимся вместе!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193063/
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