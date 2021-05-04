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Бизнес

Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?

В связи со сложившейся ситуацией все больше школ Кыргызстана вновь переходят на дистанционное обучение — в Таласе, Джалал-Абаде и в Чуйской области.

Прошел год с того момента, когда миллионы родителей и учеников мира столкнулись с удаленкой. И оказалось, что теперь современный смартфон для школьника — это не роскошь, а необходимость. Хороший бюджетный аппарат можно найти в O!Store.

Также важно снабдить его удобным тарифом. С помощью социального тарифа «Окуучу» от О! ваши школьники смогут подготовиться к финальным экзаменам и завершить учебный год на отлично!

На выбор есть тариф за 95 сомов на 1 неделю или за 285 сомов на 4 недели.

В этих тарифах для учеников есть все необходимое для обучения и для общения с друзьями — скоростной мобильный интернет, а также:

  • БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и Google Classroom;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету «O!TV Обучение» в приложении O!TV для онлайн-просмотра видеоуроков;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками, а также к образовательному онлайн-ресурсу «ЯКласс»;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg.

Берегите себя, подключайте тариф удаленно в приложении «Мой О!». Для этого школьникам необходимо свидетельство о рождении. Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Стоимость указана с учетом всех налогов. Все подробности вы можете узнать на сайте o.kg в разделе «Для дистанционного обучения».

Мобильный оператор О! — учимся вместе.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192897/
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