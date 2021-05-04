Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!

Главный еврокубок на этой неделе порадует любителей футбола захватывающими матчами!

Следите за исходом ответных игр Лиги чемпионов вместе с приложением MePlay.

5 и 6 мая на телеканале Q Sport Arena в прямом эфире состоится два ответных матча 1/2 финала:

5 мая, 01.00 — «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;

6 мая, 01.00 — «Челси» — «Реал Мадрид».

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