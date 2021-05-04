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Бизнес

Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!

Beeline продолжает активную работу на рынке дистанционного образования и подготовил для учеников и студентов обновленную линейку тарифных планов «Жаңы Билим онлайн» и «Жаңы Билим онлайн неделя», а для учителей и преподавателей «Жаңы Мугалим онлайн».

За время с начала пандемии сфера образования претерпела значительные изменения. Закрытие школ и других образовательных учреждений коснулось 94 процентов мирового контингента учащихся. Многим пришлось подстраиваться под новый формат дистанционного обучения, что послужило стимулом для введения инноваций в области онлайн-образования. Сотовый оператор Beeline не остается в стороне и намерен вносить свой вклад в развитие системы образования нашей страны. До конца учебного года остался один месяц и чтобы он прошел легче и удобнее, мы предлагаем подключить наши новые, более улучшенные тарифные планы.

Для учащихся школ и студентов мы предлагаем два тарифных плана:

«Жаңы Билим онлайн» 

«Жаңы Билим онлайн» —всего за 285 сомов на четыре недели предоставляется безлимитный доступ к приложениям: Telegram, WhatsApp, Google Classroom, Skype, Kelbil и Zoom, а также пакет образовательных ресурсов с бесплатным трафиком, безлимитные звонки и SMS внутри сети и пакет с 20 гигабайт интернета.

 «Жаңы Билим онлайн неделя»

«Жаңы Билим онлайн неделя» — за 105 сомов на неделю можно получить безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Google Classroom, Skype, Kelbil и Zoom, а также пакет образовательных ресурсов с бесплатным трафиком, безлимитные звонки и SMS внутри сети и пакет с 8 гигабайт интернета.

При подключении к тарифам необходимо при себе иметь паспорт и студенческий билет в случае, если вы студент, или свидетельство о рождении ребенка в случае, если вы родитель ученика.

А также учитывая нагрузку, оказанную на учителей школ и преподавателей университетов в это нелегкое время, Beeline предлагает новый тарифный план «Жаңы Мугалим онлайн» — всего за 285 сомов на четыре недели вам предоставляется безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Google Classroom, Skype, Kelbil и Zoom, а также пакет образовательных ресурсов с бесплатным трафиком, безлимитные звонки и SMS внутри сети, 100 минут на номера других мобильных операторов КР и пакет с 30 гигабайт интернета.

Подключение и переход на тариф возможны при предъявлении от учителей/преподавателей справки с места работы и паспорта.

Все вышеперечисленные услуги возможно подключить в Центрах продаж и обслуживания Beeline 

А более подробную информацию по тарифным планам вы можете получить по ссылке на нашем сайте.

Beeline: с заботой о Вас.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192885/
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