05:42
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Бизнес

На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович

Тэтэн Рыскулов родился в 1941 году в селе Кировка Таласской области.

С отличием окончил школу.

Поступил и успешно окончил химико-технологический факультет Университета имени Менделеева.

1966 — мастер цеха завода имени Ленина во Фрунзе;

1967 — начальник цеха завода имени Ленина;

1971 — аспирант Академии наук КССР;

1977 — преподаватель Кыргызского государственного женского педагогического института имени Маяковского;

1980 — декан химического и биологического факультета института имени Маяковского.

1999-2001 — генеральный директор Каиндинского сахарного завода;

2001-2005 — директор государственной резиденции президента.

Отличник народного образования Кыргызской Республики.

Был награжден различными правительственными наградами (Жогорку Кенеша, правительства, Министерства образования).

Всю свою научно-педагогическую, трудовую жизнь посвятил без остатка служению государству.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192541/
просмотров: 5721
Версия для печати
Материалы по теме
Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
Президент выразил соболезнования главе Ливана в связи со взрывом в Бейруте
Президент выразил соболезнования семье заслуженного врача Виталия Сергеева
Скончался основоположник научной школы литературоведения Абдыкадыр Садыков
Прощай, Ленбаевич. Из жизни ушел Акылбек Салиев
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Пакистана
Ситуацию в Кордайском районе обсудили президенты Кыргызстана и Казахстана
Глава Кыргызстана соболезнует президенту Турции из-за гибели людей под лавинами
Президент КР выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев
Популярные новости
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Бизнес
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
11 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, понедельник
23:44
Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео
23:26
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
23:03
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
22:42
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
22:16
Рост цен на бензин. Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов