Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!

Торговая сеть поздравляет кыргызстанцев с наступающими праздниками и предлагает делать выгодные покупки.

С наступлением мая в Кыргызстане открывается долгожданный сезон шашлыков. Сеть магазинов Globus поздравляет кыргызстанцев с предстоящими майскими праздниками и спешит порадовать новыми сюрпризами.

Задумались над тем, что положить в продуктовую корзину для отдыха на природе? Не торопитесь с покупками. Прежде загляните в специальный каталог товаров с приятными скидками от Globus, где можно найти все необходимое для пикника в горах или путешествия на Иссык-Куль.

Сложно представить себе выезд за город без шашлыков. Но если нет времени на то, чтобы замариновать мясо, или маринад не удается, то Globus справится с этой задачей. В майский каталог включено свежее маринованное мясо трех видов: говядина, баранина и курица.

В магазинах сети к тому же есть все для приготовления этого популярного блюда, начиная от наборов для пикника и заканчивая мангалом. На эти и другие товары действуют скидки. К примеру, на шампуры из нержавеющей стали по каталогу скидка от начальной цены составит 32 процента. Решетка-гриль обойдется в 399 сомов (на 100 сомов дешевле), а сборный мангал — всего в 199 сомов (скидка 33 процента).

И взрослые, и дети не откажутся на природе от бутербродов с колбасными деликатесами и сырами — все это есть в сети магазинов Globus. Представлен в каталоге и широкий ассортимент напитков, снеков и сладостей по приятной цене.

К тому же Globus подумал не только о вкусном и сытном обеде на свежем воздухе, но и о комфортном и безопасном отдыхе. Не забудьте захватить с собой кепку или панамку, чтобы не напекло голову, солнцезащитные крема и лосьоны и, конечно, средства от насекомых. А если вдруг на открытом пространстве нужно спрятаться в тенек и отдохнуть, четырехместная палатка будет как нельзя кстати. По майскому каталогу ее стоимость снижена на 400 сомов и составляет всего 1 тысячу 699 сомов.

Но лучше поторопиться: все весенние предложения действуют только с 1 по 31 мая.

Количество товаров, представленных в каталоге, ограничено. Ознакомиться с майским каталогом можно на сайте сети магазинов Globus.

Не забывайте, что можно воспользоваться и «виртуальной тележкой». Интернет-магазин Globus работает круглосуточно, и доставку можно оформить в любое удобное время не выходя из дома, а при оплате за товары возможен как наличный, так и безналичный расчет.