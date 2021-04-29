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Бизнес

Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!

3 мая состоится розыгрыш второго автомобиля Hyundai Elantra и 16 смартфонов Tecno в рамках лотереи «Весенний драйв». Шанс выиграть есть у каждого!

Для участия в розыгрыше достаточно получить электронные билеты, которые выдаются за следующие действия:

  • пополнение баланса на 200 сомов и более;
  • покупки в магазинах O!Store;
  • регистрацию в приложении «Мой О!»;
  • идентификацию и пополнение кошелька «О!Деньги»;
  • оплату услуг с помощью кошелька «О!Деньги».

Стоит отметить, что сервис «О!Деньги» позволяет моментально переводить средства на другие кошельки и банковские карты, а также бесконтактно оплачивать более 800 сервисов: коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, покупки в магазинах и многое другое. За каждое из этих действий можно получить билеты для участия в лотерее.

Смотрите видеообзор, чтобы узнать больше об авто Hyundai Elantra и о том, как его выиграть.

Всего до 31 мая будет разыграно 200 смартфонов Tecno и три новых автомобиля Hyundai.

Победителей определяют в режиме онлайн с помощью генератора случайных чисел в присутствии специальной комиссии.

Все подробности на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — Hyundai Центр Кыргызстан.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения — с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192021/
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