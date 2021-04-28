Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания

23-24 апреля прошел Межуниверситетский весенний хакатон, организатором которого выступил Кыргызско-Германский институт прикладной информатики. Заявки для участия подали студенты таких университетов, как: КГТУ имени И.Раззакова, КГУСТА имени Н.Исанова, Университет Центральной Азии, КРСУ имени Б.Н.Ельцина.
Межуниверситетский весенний хакатон в цифрах
- 24 участника;
- 8 команд;
- 5 университетов;
- 13 часов кодинга.
Что было
- актуальный кейс;
- атмосфера межуниверситетского хакатона и мощные команды;
- призовой фонд;
- в качестве жюри — представители IT-компаний и независимые эксперты.
Кейс
Должна была быть разработана автоматизированная система «Административная панель агента недвижимости», предназначенная для обобщения информации об агентстве, о зонах клиентского покрытия, информации о количестве клиентов с каждого региона, информации для будущих закупок квартир в строительной компании, количество арендуемых и продаваемых объектов: квартир, офисных помещений и других объектов. Другими словами, админ-панель, призванную помочь агентствам недвижимости в администрировании базами данных.
Призовой фонд
- 1-е место — скидка 30 процентов на оплату обучения в магистратуре Кыргызско-Германского института прикладной информатики, рюкзак;
- 2-е место — сертификат книжного магазина «Раритет» на сумму 7 тысяч сомов, рюкзак;
- 3-е место — внешний hard-диск, рюкзак.
Критерии для участия в хакатоне:
- студенты 4-го курса;
- команда из трех человек;
- наличие персонального ноутбука у каждого из участников;
- наличие свободного времени на 24 часа;
- знание языков программирования, бэкенд и фронтэнд частей, умение работать с реляционными базами данных.
Итоги
Победитель хакатона — команда «Бригада» Кыргызско-Германского института прикладной информатики. Состав команды: Бекбулат Ташболотов, Бакай Кыдырбек уулу, Абдулло Каримов.
Второе призовое место заняла команда UCA team Университета Центральной Азии: Искендер Бердиев, Муродали Шарипов, Бермет Бурканова.
Третье призовое место заняла команда Sharpers:) Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова: Нургазы кызы Айгерим, Бакытбек кызы Айгерим, Белек Абдырахманов .
Что дальше
В октябре в рамках ежегодной международной конференции состоится Межуниверситетский осенний хакатон для студентов 2-3-х курсов.