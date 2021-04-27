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Бизнес

Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета

Отличная новость для всех абонентов MegaCom! В честь 15-летия отечественного сотового оператора связи компания запускает праздничную акцию.

MegaCom дарит юбилейные подарочные пакеты интернета каждому индивидуальному и корпоративному абоненту, ставшему частью многомиллионной команды «555».

Объем бонусов зависит от количества лет, в течение которых вы обслуживаетесь в нашей сети.

То есть за каждый год дружбы с MegaCom вам будет начислено по 1 ГБ интернета.

Подключить подарочный пакет очень просто! Для этого с 27 апреля по 1 мая 2021 года включительно достаточно набрать USSD-команду *400# на своем смартфоне или активировать бонус в мобильном приложении MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play) в разделе «Акции».

Срок действия интернет-пакетов — семь суток с момента подключения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191759/
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