05:41
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Бизнес

Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100 процентов на премиальные номера

Не упустите шанс приобрести VIP-номера MegaCom категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов!

Акция, приуроченная к 15-летию мобильного оператора MegaCom, действует с 26 апреля по 16 мая 2021 года во всех центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по Кыргызстану.

Консультанты компании с удовольствием помогут вам выбрать легко запоминающийся номер с уникальной комбинацией цифр.

Как воспользоваться скидкой, посетив центры продаж MegaCom?

  • Для получения 100-процентной скидки (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов);
  • скидка 90 процентов (стоимость — 300 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно»;
  • скидки 80 процентов (стоимость — 1500 сомов) на номера категории «Платина 7500» и 70 процентов (стоимость — 4500 сомов) на номера категории «Платина 15000» действуют при подключении к 28-дневным тарифным пакетам «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191712/
просмотров: 2111
Версия для печати
Материалы по теме
Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Популярные новости
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Бизнес
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
11 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, понедельник
23:44
Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео
23:26
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
23:03
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
22:42
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
22:16
Рост цен на бензин. Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов