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Бизнес

Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате

«Бакай Банк» обновил условия по зарплатным проектам. Теперь клиенты, зарплаты которых начисляются на карты банка, получают кешбэк до 1000 сомов в месяц либо 3 процента годовых на остаток по карте в конце каждого месяца. Больше причин стать клиентом «Бакай Банка» по зарплатному проекту — в этой статье.

Зарплатный проект — это простой и современный способ зачисления зарплат сотрудникам компании. «Бакай Банк» обновил условия по этой услуге: теперь можно выбрать одну из опций:

  1. Кешбэк 2 процента на все покупки по карте свыше 500 сомов (максимум 1000 сомов в месяц)**.
  2. Ежемесячное вознаграждение на остаток свыше 1000 сомов по карте в сомах — 3 процента годовых*.

Так, каждый сотрудник компании, получая зарплату на карту «Бакай Банка», будет получать дополнительные бонусы — либо оплачивая товары и услуги картой, либо сохраняя на карте средства.

Visa или «ЭЛКАРТ» — на выбор

Открыть карты по зарплатному проекту можно как на базе национальной системы «ЭЛКАРТ» (если вы сотрудник бюджетной организации), так и на базе международной системы Visa, которую принимают по всему миру. При этом выпуск и первый год обслуживания основной карты как «ЭЛКАРТ», так и Visa — бесплатно!

Много банкоматов — снятие без комиссии!

Снимать деньги с зарплатных карт в сомах можно без комиссии как в банкоматах и пос-терминалах «Бакай Банка», так и в банкоматах Дружественной сети. В Дружественную сеть входят банкоматы банков: «КИКБ», «Айыл Банк», «Дос-Кредобанк», «Банк Азии», «ФинансКредитБанк КАБ», «Капитал Банк».

Обналичивание с долларовых карт в устройствах банка также бесплатно, в Дружественной сети — 0,3 процента.

Кредитки с лимитом в 5 зарплат

Только клиенты зарплатного проекта «Бакай Банка» могут выпустить кредитные карты с лимитом в 5 зарплат. Эта сумма будет доступна на карте в течение двух лет. В любой момент можно снять ее частично или полностью, вернуть, и кредит снова будет доступен.

По кредитным картам тоже начисляется кешбэк, который достигает 2000 сомов в месяц. Более того, льготный период по карте длится до 30 дней (до конца текущего месяца). В течение этого времени банк не начисляет процентов за использование средств по карте при совершении безналичных покупок в торговых точках. Если вернуть потраченные на безналичные покупки деньги до конца текущего месяца, то ваш кредит — беспроцентный!

  • Период погашения — до 36 месяцев;
  • Без поручительства — до 150 000 сомов;
  • проценты начисляются только на использованную часть лимита;
  • без штрафов за досрочное погашение;
  • бесплатный выпуск карты «ЭЛКАРТ» или Visa.

Мобильный банкинг Bakai24

  • Без комиссии оплачивайте услуги (ЖКХ, сотовая связь, интернет и так далее).
  • переводите между своими счетами и картами;
  • обменивайте валюту в пару кликов;
  • переводите деньги по номеру телефона на счета и карты других клиентов банка;
  • переводите деньги на карты «ЭЛКАРТ» любого банка;
  • переводите деньги на карты Visa ЗАО «КИКБ», ЗАО «Банк Азии», ЗАО «КШБ»;
  • оплачивайте государственные платежи и налоги;
  • оплачивайте административные штрафы ДПС при МВД КР;
  • просматривайте остатки на счетах и выписки за любой период;
  • погашайте кредиты и пополняйте депозиты;
  • переводите на «ЭЛСОМ», MegaPay, О!Деньги и многое другое!

Отвечаем на вопросы 24/7:

  • 6111 (с мобильных);
  • WhatsApp: +996 554 006 111.

* Эффективная процентная ставка — 3,2 процента.

**Срок действия программы лояльности — до 31 декабря 2021 года.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191703/
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