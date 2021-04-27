Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире

В результате усилий, предпринимаемых федеральным правительством Индии для установления мира и развития на союзной территории, штат Джамму и Кашмир постепенно возвращается в список самых востребованных туристических направлений в стране, особенно для любителей внутреннего туризма. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Как отмечает издание, несмотря на резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом, идет приток внутренних туристов в долину. Однако регион по-прежнему ожидает иностранных туристов, прибытию которых пока препятствуют ограничения, связанные с COVID-19.

Туризм является жизненно важной отраслью для экономики Кашмира, обеспечивая почти 10 процентов ВВП региона и создавая рабочие места для более чем 100 тысяч человек.

Туризм также способствует развитию смежных отраслей: транспорта, ручного ткацкого и ремесленного производств. Бум в туристическом секторе принес пользу местным жителям долины, особенно молодежи.

Индийская армия и административный аппарат союзной территории объединили силы для поддержки стремления федерального правительства развивать туризм в регионе, подчеркивает издание.

В последнее время армия Индии предприняла ряд инициатив по развитию в Кашмирской долине: реализация программы «Химаят», организация тренингов и семинаров по развитию навыков и профориентации для местных жителей, оздоровительные лагеря для людей с ограниченными возможностями здоровья, многое другое. Правительство Индии в сотрудничестве с властями штата Джамму и Кашмир также провело серию мероприятий по продвижению туризма.

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Инициативы правительства уже начали приносить положительные для жителей штата результаты. В то время как основные туристические направления по всему миру несут убытки из-за последствий коронавируса, в Кашмире наблюдается один из самых «горячих» туристических сезонов в истории. Помимо знаменитого Мемориального сада тюльпанов имени Индиры Ганди в Сринагаре (крупнейшего в Азии) и расположенного неподалеку горнолыжного курорта Гульмарг, в отдаленных районах Кашмира также наблюдается наплыв туристов.

Известно, Кашмир долгое время был местом непрекращающихся конфликтов и насилия, которые десятилетиями отталкивали туристов. На фоне нынешней ситуации с коронавирусом также предпринимались некоторые попытки нарушить установившееся равновесие, однако они не увенчались успехом не найдя поддержки со стороны местных жителей, настроенных на мирную атмосферу в регионе.