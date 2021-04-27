Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»

С 1 мая ЦОНы на Горького, 22 и Ахунбаева, 186/1 перестают работать в субботу и воскресенье в связи с окончанием отопительного сезона.
ЦОНы во всех регионах страны будут работать с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. Перерыв на обед — с 12.00 до 13.00.
В ЦОНах можно быстро заплатить за природный газ, пополнить карты предоплаты, передать показания, оставить заявку на газификацию и получить ответы на вопросы.
Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан»:
Филиал «Бишкекгаз»:
- Бишкек, улица Горького, 22;
- Бишкек, улица Ахунбаева, 186/1;
- Бишкек, улица Фучика, 19;
Филиал «Чуйгаз»:
- село Сокулук, улица Октябрьская, 41;
- Кант, улица Маликова, 6;
- село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;
- Кара-Балта, улица Садовая, 112;
- Токмак, улица Горького, 1, проезд 17;
- Таласская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30;
Филиал «Ошгаз»:
- Ош, улица Ленина, 146;
- Кара-Суу, улица Ленина, б/н;
- Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;
- Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;
- Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34;
Филиал «Жалалабатгаз»:
- Джалал-Абад, улица Ленина, 2;
- Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.
Передать показания, заплатить за природный газ или оставить заявку на газификацию круглосуточно и не выходя из дома можно и через онлайн-сервисы «Газпром Кыргызстан»:
- бесплатное мобильное приложение GAZPROM.KG;
- официальный сайт «Газпром Кыргызстан».
Показания с 15-го по 30-е число каждого месяца удобнее всего передать:
- в WhatsApp по номеру 0701 68 07 07;
- через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;
- по телефонному номеру 4444. Звонок с мобильного телефона бесплатный;
- по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;
- через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.
Пошаговая инструкция для каждого способа доступна по ссылке.