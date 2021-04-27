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Бизнес

Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»

С 1 мая ЦОНы на Горького, 22 и Ахунбаева, 186/1 перестают работать в субботу и воскресенье в связи с окончанием отопительного сезона.

ЦОНы во всех регионах страны будут работать с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. Перерыв на обед — с 12.00 до 13.00.

В ЦОНах можно быстро заплатить за природный газ, пополнить карты предоплаты, передать показания, оставить заявку на газификацию и получить ответы на вопросы.

Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан»:

Филиал «Бишкекгаз»: 

  • Бишкек, улица Горького, 22;
  • Бишкек, улица Ахунбаева, 186/1;
  • Бишкек, улица Фучика, 19;

Филиал «Чуйгаз»: 

  • село Сокулук, улица Октябрьская, 41;
  • Кант, улица Маликова, 6;
  • село Ленинское, улица Алма-Атинская, 248;
  • Кара-Балта, улица Садовая, 112;
  • Токмак, улица Горького, 1, проезд 17;
  • Таласская область, Кара-Бууринский район, село Аманбаево, улица Т.Бабанова, 30;

Филиал «Ошгаз»: 

  • Ош, улица Ленина, 146;
  • Кара-Суу, улица Ленина, б/н;
  • Кадамджай, улица Металлургов, 8/2а;
  • Кызыл-Кия, улица Кыргызская, 273;
  • Айдаркен, улица Миклухо-Маклая, 14/34;

Филиал «Жалалабатгаз»: 

  • Джалал-Абад, улица Ленина, 2;
  • Майлуу-Суу, улица Коммунистическая, б/н.

Передать показания, заплатить за природный газ или оставить заявку на газификацию круглосуточно и не выходя из дома можно и через онлайн-сервисы «Газпром Кыргызстан»:

Показания с 15-го по 30-е число каждого месяца удобнее всего передать:

  • в WhatsApp по номеру 0701 68 07 07;
  • через Telegram чат-бот: @gazpromkg_bot;
  • по телефонному номеру 4444. Звонок с мобильного телефона бесплатный;
  •  по СМС на номер 4444. Стоимость — 1 сом;
  • через мобильные кошельки Balance.kg, «Элсом 2.0» и приложение MegaPay.

Пошаговая инструкция для каждого способа доступна по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191616/
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