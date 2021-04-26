Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы

Мобильный оператор О! улучшил геолокационный сервис «Где ты?», добавив возможность бесплатной отправки экстренных сигналов «Внимание, я тут!».

Наберите *911# и ваше местоположение тут же узнают те, у кого есть право на его определение. Сохраните эту команду в «быстрый набор» и отправляйте сигнал «Внимание, я тут!» за считанные секунды. Это можно сделать до пяти раз в сутки.

Услуга бесплатно предоставляется всем тем, у кого оформлена подписка на сервис «Где ты?». Подключите его в приложении «Мой О!» в разделе «Информационно-развлекательные услуги» или наберите команду *788*8#вызов. Затем наберите *788#, выберите в меню пункт «Добавить номер» и введите номер абонента в формате 0AAAхххххх. После этого адресат получит SMS с просьбой разрешить вам запрашивать информацию о его местонахождении. В ответном SMS ему нужно написать номер человека, которому разрешается поиск, в формате 0AAAхххххх. Чтобы узнать, где сейчас находится абонент, просто вызовите меню командой *788# и выберите его номер из списка. Ежедневно предоставляется три бесплатных запроса на определение местоположения близких.

Сервис «Где ты?» предоставляется бесплатно первые 10 дней с момента активации, далее абонентская плата составляет 3 сома в сутки. Подробнее об услуге на www.o.kg