05:40
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Бизнес

Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы

Мобильный оператор О! улучшил геолокационный сервис «Где ты?», добавив возможность бесплатной отправки экстренных сигналов «Внимание, я тут!».

Наберите *911# и ваше местоположение тут же узнают те, у кого есть право на его определение. Сохраните эту команду в «быстрый набор» и отправляйте сигнал «Внимание, я тут!» за считанные секунды. Это можно сделать до пяти раз в сутки.

Услуга бесплатно предоставляется всем тем, у кого оформлена подписка на сервис «Где ты?». Подключите его в приложении «Мой О!» в разделе «Информационно-развлекательные услуги» или наберите команду *788*8#вызов. Затем наберите *788#, выберите в меню пункт «Добавить номер» и введите номер абонента в формате 0AAAхххххх. После этого адресат получит SMS с просьбой разрешить вам запрашивать информацию о его местонахождении. В ответном SMS ему нужно написать номер человека, которому разрешается поиск, в формате 0AAAхххххх. Чтобы узнать, где сейчас находится абонент, просто вызовите меню командой *788# и выберите его номер из списка. Ежедневно предоставляется три бесплатных запроса на определение местоположения близких.

Сервис «Где ты?» предоставляется бесплатно первые 10 дней с момента активации, далее абонентская плата составляет 3 сома в сутки. Подробнее об услуге на www.o.kg

Берегите себя, а Мобильный оператор О! позаботится о вас.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191521/
просмотров: 2545
Версия для печати
Материалы по теме
Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Перечислить помощь движению «Ветераны 365» можно через «О!Деньги»
Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
Популярные новости
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Бизнес
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
11 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, понедельник
23:44
Детеныш кита застрял в шлюзе Темзы и попал на видео
23:26
В Бишкеке изменен автобусный маршрут № 36
23:03
ГРС определила категории граждан, которые могут получить ID-карту бесплатно
22:42
Воспитанники столичного реабилитационного центра поедут на фестиваль в Сочи
22:16
Рост цен на бензин. Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов