Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай

Компания MegaCom и ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявляют о проведении совместной акции «MegaPay подключай, карту Visa получай».
Идентифицируй мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store) в ближайшем из Центров продаж и обслуживания MegaCom в городе Бишкеке и получи специальный подарочный сертификат, при предъявлении которого в любом столичном филиале ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на твое имя будет выпущена карта Visa на льготных условиях:
- выпуск – бесплатно;
- первый год обслуживания – бесплатно;
- обналичивание средств в банкоматах любого банка Кыргызстана – без комиссии.
Акция действует с 21 апреля по 15 июля 2021 года.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:
- возможность оплаты более 500 товаров, услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно;
- доступ к цифровым государственным услугам онлайн;
- увеличенный лимит общей суммы платежей в месяц (200 тысяч сомов);
- обналичивание средств через перевод на карты «Элкарт» и VISA различных коммерческих банков КР;
- возможность осуществлять переводы денежных средств.
Напомним, с апреля 2021 года в мобильном приложении MegaPay стали доступны погашение кредитов и пополнение расчетных и карточных счетов ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Комиссия за услугу – 0 сомов!