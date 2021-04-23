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Бизнес

«Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу

14 апреля состоялось подписание спонсорского соглашения между Кыргызским футбольным союзом и ЗАО «Шоро». Со стороны Кыргызского футбольного союза подпись под контрактом поставил президент Канатбек Маматов, со стороны партнеров соглашение подписал коммерческий директор компании «Шоро» Олег Вислевский.

Отметим, в рамках соглашения торговая марка «Легенда» является официальной водой национальной сборной Кыргызской Республики по футболу.

«Выражаю благодарность за сотрудничество и поддержку на протяжении многих лет. Компания «Шоро» на протяжении 10 лет поддерживает футбол в Кыргызстане, и надеемся, что этот год будет плодотворным и все наши будущие победы мы разделим вместе», — отметил Канатбек Маматов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191262/
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