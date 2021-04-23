Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV

Один из самых зрелищных турниров — уже в это воскресенье в 8.00 в приложении O!TV.

Что интересно, UFC 261 станет первым за год турниром при полных трибунах, на которых ожидается порядка 15 тысяч зрителей.

25 апреля соглавным событием станет противостояние Валентины Шевченко и Джессики Андрадэ.

Для Шевченко это будет уже пятая по счету защита титула в женском наилегчайшем весе, которым она владеет с декабря 2018 года.

Соперницей нашей чемпионки станет первый номер рейтинга дивизиона Джессика Андрадэ. Бразильянка в 2019-м владела поясом на категорию ниже, а в наилегчайшем весе дебютировала в недавнем поединке, победив Кэтлин Чукагян нокаутом в первом раунде.

Кому отдаете победу?

Также на предстоящем турнире за титул чемпиона поборются:

• Камару Усман vs Хорхе Масвидаль;

• Вейли Жанг vs Роуз Намаюнас.

Три чемпиона, два экс-чемпиона — этот турнир нельзя пропустить.

Включай O!TV — болей за наших!

Подключайте пакет «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день и смотрите O!TV, где бы вы ни были, на любом устройстве — смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах Sony, Phillips, Samsung с функцией Smart TV.

Подробнее на сайте otv.kg.