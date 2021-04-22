96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!

Каждую неделю 16 кыргызстанцев выигрывают смартфоны в лотерее «Весенний драйв». Всего до 31 мая будет разыграно 200 смартфонов Tecno и три новых автомобиля Hyundai. Принять участие в розыгрышах может каждый.

Среди победителей жители разных городов нашей страны: Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Таласа, Нарына, Каракола и других.

Билеты для участия в лотерее выдаются за следующие действия:

пополнение баланса на 200 сомов и более;

покупки в магазинах O!Store;

регистрацию в приложении «Мой О!»;

идентификацию и пополнение кошелька «О!Деньги».

Билеты также можно получить за оплату услуг через кошелек «О!Деньги», как это сделал один из победителей Александр Пащенко.

«На момент выигрыша у меня было 225 билетов. Большинство из них получил за оплату счетов через «О!Деньги». Кошельком пользуюсь около двух лет, мне нравится приложение в целом, и особенно возможность бесконтактной оплаты. Я часто оплачиваю в сети Globus, а также коммунальные счета за дом и офис. Очень доволен, огромное спасибо компании О! за возможность участвовать и выигрывать такие призы», — рассказал Александр.

Еще один счастливчик Алымбек Абдыкадыров получил билеты за оплату топлива на АЗС. «Я удивился и не поверил сначала. Сегодня вот пришел за подарком, все оказалось правдой. Обычно оплачиваю на заправке Red Petroleum через «О!Деньги». Так и накопил билеты. Спасибо всем!»

Для Азиза Абдупатиева выигрыш в лотерее совпал с другим радостным семейным событием: «Я получил SMS о том, что мне начислены лотерейные билеты. И в день свадьбы дочери я выиграл этот телефон! Такой вот подарок».

Счастливые обладатели смартфонов желают всем участникам верить в свою удачу и выигрывать.

«Мне позвонили и сказали, что я выиграла. У меня не было слов. Спасибо вам большое. Хочу сказать всем, кто сомневается, что это действительно правда! Участвуйте и выигрывайте! А телефон подарю маме», — поделилась Молтур Бердалиева.

Ближайший розыгрыш смартфонов состоится уже 26 апреля.

А 3 мая будет определен обладатель нового автомобиля Hyundai Elantra.

Заходите на сайт drive.o.kg и не упустите шанс выиграть!

Официальный партнер розыгрыша — Hyundai Центр Кыргызстан.

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.