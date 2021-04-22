23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ

23 апреля состоится Open Day бизнес-инкубатора при Кыргызско-Германском институте прикладной информатики (КГИПИ), миссией которого является подготовка менеджеров High-tech компаний. «Кыргызпатент» с ноября 2020 года запустил проект внедрения практики работы бизнес-инкубаторов в учебных заведениях республики. По итогам проведенного конкурса из 36 вузов были отобраны 11 для внедрения практики работы бизнес-инкубаторов, в число которых вошел Кыргызско-Германский институт прикладной информатики.

Знаете, чем полезен бизнес-инкубатор?

Бизнес-инкубаторы помогают начинающим стартаперам на пути к успеху пройти по крайней мере больше 90 процентов пути без больших потерь и на ранней стадии понять, нужен этот продукт или нет. Ведь идеи для стартапа, пока не будут доказаны, являются лишь гипотезами. Но главное, чтобы начинающие стартаперы не боялись провалов и не теряли мотивацию, ведь опровергнутая гипотеза уже результат и это лишь повод выдвинуть следующую гипотезу.

Целью открытия бизнес-инкубатора при КГИПИ является создание условий для формирования и развития предпринимательских навыков студентов института.

Экосистема бизнес-инкубатора при КГИПИ основывается на следующих доменах:

менторство от Ассоциации выпускников КГИПИ;

трекеры;

доступ к обширной сети партнеров института;

IT-семинары;

тренинги;

хакатоны;

мастер-классы;

Scrum-воркшопы;

обустроенное рабочее место.

По завершении процесса бизнес-инкубирования резиденты будут способны: