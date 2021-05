GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение

Турецкая компания GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. распространила еще одно открытое обращение:

После того как было распространено наше обращение в феврале 2021 года, мы искренне надеялись на объективное следствие со стороны УВДТ МВД КР. Со своей стороны мы активно сотрудничали с ними и предоставляли всю необходимую информацию. Но к большому нашему сожалению, мы вынуждены констатировать, что следствие идет однобоко и наши доводы и аргументы не принимают во внимание.

Директор нашего представительства в Кыргызстане Ксения Барабаш в течение всего этого времени постоянно вызывалась на допросы следователем УВДТ МВД КР и сотрудниками Транспортной прокуратуры. На нее оказывали давление и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных ОАО «Международный аэропорт «Манас» скидок составил $12 миллионов 139 тысяч и GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. должна признать и выплатить этот ущерб. И это все без предоставления каких-либо доказательств, без предоставления данных, как и кем был подсчитан ущерб и почему это предъявляется компании GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S.

Еще раз хотим обратить внимание, что GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. не нарушала законодательство Кыргызской Республики.

Наша компания заключила юридический договор с ОАО «МАМ» и получила официальные скидки, которые есть не только у GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S.

Более того, невзирая на то, что это является коммерческой тайной, мы предоставили информацию следствию, что за все время работы в международном аэропорту «Манас», с 2016 по 2020 год, в качестве агента TURKISH AIRLINES, GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. получила прибыль чуть больше $1 миллиона. Это данные, взятые из финансовых отчетов, подтвержденные соответствующими официальными органами Турции. О каком ущербе в размере $12 миллионов может идти речь?

Директор представительства GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. в Кыргызстане Ксения Барабаш и наши юристы неоднократно по телефону, по почте информировали наш головной офис, что, если мы не признаем вину и не согласимся выплатить ущерб, она будет арестована.

Следователь УВДТ МВД КР несколько раз общался с президентом GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. и также озвучил, что арестованные по данному делу люди якобы признались, готовы выплатить ущерб, и что осталась только GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S., и потребовал признать и оплатить ущерб. В противном случае пригрозил арестовать директора нашего представительства Ксению Барабаш — в этом случае она якобы под давлением напишет все, что угодно. Президент GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. отказался выполнить требования УВДТ МВД КР ввиду их необоснованности и абсурдности.

Для демонстрации своих угроз 20 апреля 2021 года следователь УВДТ МВД КР Рашидов Т. задержал директора представительства GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. в Кыргызстане Ксению Барабаш.

Для информации: представительство по законодательству Кыргызстана не имеет право заниматься экономической деятельностью. Директор представительства GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. Ксения Барабаш занималась только производственными вопросами, связанными с обслуживанием самолетов в международном аэропорту «Манас». Она мать двоих маленьких детей, и мы понимаем, что это было сделано только для того, чтобы оказать сильное давление на GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S.

Ситуация, складывающаяся в Кыргызстане, показывает, что сложно надеяться на законное расследование со стороны правоохранительных органов.

Если следователь УВДТ МВД КР и Транспортная прокуратура уверены в своей правоте, то пусть направляют дело в судебные органы, где мы сможем доказать свою невиновность. Но мы не понимаем, почему должен находиться под стражей невиновный человек?