MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G

Компания MegaCom продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. В результате проведенных в январе 2021 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G в шести областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в Баткене, Бишкеке, Джалал-Абаде, Канте, Кара-Балте, Кара-Суу, Оше, Токмаке, Узгене, Кемине и Мин-Куше существенно увеличила пропускную способность 4G.

В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Ала-Бука Джалал-Абадской области;

Ак-Булун, Кайынды Нарынской области;

Алим-Тепе, Андижан-Махалла, Андижанское, Араван, Аччи, Барак, ВЛКСМ, Джаны-Абад, Жоош, Жылкелди, Кашгар-Кыштак, Кенджекул, Коммунизм, Кош-Коргон, Кызыл-Мехнат, Кыргыз-Чек, Монок, Нариман, Нурдар, Октябрь, Социализм, Таджик-Махалла, Таштак, Тепе-Коргон, Фуркат, Чагыр, Янги-Юль Ошской области;

Джоон-Тебе, Кара-Сай, Суулу-Маймак Таласской области;

Акматбек, Алга, Алексеевка, Арал, Арашан, Арчалы, Байгелди, Байтик, Баш-Кара-Суу, Бексе-Джол, Бир-Булак, Большевик, Бурана, Верхневосточное, Верхний Орок, Гидростроитель, Дачное, Ден-Арык, Джаны-Джол, Джээк, Дружба, Заречное, Заря, имени Гагарина, имени Ленина, имени Чокморова, Кайырма, Калыгул, Кара-Ой, Кашка-Баш, Кегети, Кен-Булун, Кош-Дебе, Кызыл-Туу, Лебединовка, Лубяное, Молдовановка, Монолдор, Мыкан, Мээнеткеч, Нижневосточное, Новопавловка, Новопокровка, Нурманбет, Первомайское, Садовое, Сарбан, Советское, Сосновка, Сретенка, Степное, Талды-Булак, Талтак, Татыр, Таш-Дебе, Телек, Чолпон, Чуй Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы в Бишкеке, Джалал-Абаде, Кара-Суу и Оше, а также в селах:

Жаштилек, Орукзар Баткенской области;

Телек Нарынской области;

Айбек, Алим-Тепе, Андижанское, Араван, Асанчек, Аччи, Аюу, Берю, ВЛКСМ, Джаны-Айыл, Джар-Кышлак, Жоош, Кайрат, Кашгар-Кыштак, Кочубаево, Кукалапаш, Кызыл-Мехнат, Кыргыз-Чек, Мады, Нурдар, Октябрь, Сасык-Ункюр, Социализм, Таджик-Махалла, Тепе-Коргон, Чагыр, Янги-Юль Ошской области;

Верхний Орок, Беловодское, Бир-Булак, Заречное, имени Чокморова, Садовое, Таш-Дебе Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в Бишкеке, а также в селе Беловодском Чуйской области.

С вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Ак-Дебе, Бакыян, Джон-Коргон, Кызыл-Сай Таласской области и Кызыл-Аскер Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в Баткенском и Кадамджайском районах Баткенской области, а также в Араванском, Ноокатском и Узгенском районах Ошской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.