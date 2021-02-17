«Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» уже более пяти лет успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития. Совместная кредитная линия специально создана для поддержки бизнес-сегмента с упором на те отрасли, которые особенно необходимы для развития нашей страны. Процентная ставка от 9 процентов годовых в сомах и от 5 процентов годовых в долларах США.

Действующая программа предусматривает предоставление кредитов субъектам бизнеса и направлена на приобретение, обновление, расширение и модернизацию основных средств по следующим направлениям:

агропромышленный комплекс;

заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции;

швейная и текстильная промышленность;

обрабатывающая промышленность;

горнодобывающая и металлургическая промышленность;

транспорт;

развитие инфраструктуры (включая инфраструктуру туризма) медицины и образования, а также прочие долгосрочные инвестиции производственной направленности.

Сумма кредита

до $1 миллиона (эквивалент в национальной валюте по курсу НБ КР).

Процентная ставка

9 процентов годовых в кыргызских сомах, (эффективная процентная ставка от 9,36 процента);

5 процентов годовых в долларах США, (эффективная процентная ставка от 5,11 процента).

Срок кредитования

максимальный срок кредитования составляет до пяти лет.

Более подробную информацию можно узнать через контакт-центр банка:

8008 — (короткий номер, звонок с мобильных операторов КР бесплатный);

+ 996 312 988 330;

+996 706 988 330 (W/a, Telegram).

О БАНКЕ:

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — дочерняя организация крупнейшего Банка Казахстана HalykBank (АО «Народный Банк Казахстана»). Halyk Bank обладает самой большой сетью распространения, оперирующей в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Bank имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006-го и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане, имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть — 613 филиалов и отделений по стране. Помимо Казахстана и Кыргызстана, Halyk Bank оперирует в Грузии, России, Таджикистане и Узбекистане.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» образовано в 2004 году. Более 16 лет Банк успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет отделения в городах: Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Таласе.