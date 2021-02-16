Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?

В Бишкеке прошел митинг против «Яндекс.Такси». Участники акции протеста обозначили несколько причин для недовольства. Однако позже выяснилось, что среди них не было водителей, которые выполняют заказы сервиса.

Таксист Ермек рассказал 24.kg, что работает в этой профессии больше шести лет, из них три года сотрудничает с «Яндекс.Такси». Он признал, что компания, действительно, повысила комиссию, но ненамного.

«Я ездил на митинг из любопытства, но там были водители местных таксопарков, которые, не имея заказов у себя, подключаются к «Яндексу». Приехали около 12 машин, но это же очень мало. Да и колонну эту милиция разогнала быстро. И еще знаю, что одну машину забрали на штрафстоянку, потому что у бастующего были не в порядке документы. И вообще, есть система — чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Если хорошо работать, можно получить приличные бонусы», — рассказал Ермек.

Он подтвердил, что комиссию, действительно, подняли. Но ненамного — с 12 до 15 сомов.

«Богаче от этой небольшой суммы я не стал бы, но теперь смогу больше заработать на бонусах», — сказал Ермек.

Руководитель таксопарка Улан пояснил, что все его водители вышли на линию.

«Наши водители спокойно работают. Кто выходил на митинг — непонятно. Возможно, очернить компанию хотели конкуренты, это ведь бизнес», — сказал Улан.

Скептически он отнесся и к высказываниям митингующих, что приложение «Яндекс.Такси» якобы небезопасно и в нем можно обойти систему регистрации.

«Зарегистрироваться под чужими данными в таксопарке невозможно. При регистрации требуются не только водительские права, но и фото человека с документом. Нельзя просто так зарегистрироваться на какой-то номер телефона», — рассказал Улан.

По поводу получения бонусов руководитель таксопарка объяснил, что каждый водитель при выполнении определенного числа заказов их получает. И благодаря им увеличивает свой заработок.

С появлением сервиса, к которому можно подключиться без взноса, конкуренция выросла. Не исключено, что именно в этом кроется ответ на вопрос — кто те люди, что выходили на митинг?