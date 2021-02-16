Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь

На рынке Кыргызстана появился новый продукт — охлажденное филе говядины в специальной упаковке.

Дразнящий аромат подрумянившегося мяса будоражит аппетит. Дымящиеся аппетитные ломтики, гарнированные припущенными овощами, разложены по тарелкам. Зелень — последний штрих. И вот уже вся семья собирается за одним столом. М-м-м, королевский ужин! Хозяюшку хвалят за кулинарные таланты, звучат восхищенные возгласы: «И как только ты все успеваешь?!»

— А я раскрою тебе секрет, — сияет довольной улыбкой подруга, рассказывая, как в зимний будничный вечер после утомительного рабочего дня порадовать домочадцев вкусным блюдом. — Вчера заскочила в ближайший «Народный», взяла охлажденное мясо — лишним не будет. Припасенные брикеты дождались своего часа. А дальше — дело техники. И умелых рук.

Но есть и другое важное условие для приготовления здорового и полезного ужина. О новой для Кыргызстана технологии (и не только о ней) мы и поговорим.

Меня, как хозяйку и занятую женщину, которой, как и многим другим, после рабочего дня нужно выкраивать время на готовку для всей семьи, успешный опыт подруги вдохновил. О продукте захотелось узнать больше.

Охлажденная говядина, упакованная в специальную герметичную тару, появилась в конце прошлого года в холодильниках сети магазинов «Народный». На местном рынке — это новинка. «Охлажденку» (как правило, это мясо птицы, расфасованное по пластиковой посуде и обернутое обычной пищевой пленкой) хоть раз в жизни брали все. Хорошо, если купил и приготовил сразу. А если затоварился впрок? Ну сколько пролежит в холодильнике свежее мясо? Три-четыре дня. Или немногим больше при условии соблюдения температурного режима. А замораживать сочный кусок ох как не хочется. Любому кулинару известно, после разморозки, которая, кстати, тоже отнимает время, вместе с соком «уплывают» вкусовые качества мяса. И готовое блюдо становится «совсем не то».

Так вот для того, чтобы продлить срок хранения и предотвратить развитие микроорганизмов, отрицательно влияющих на свежесть и качество скоропортящегося продукта, технологи придумали способ консервирования сырого мяса с помощью газовой модифицированной среды. Технология, успешно применяющаяся во многих странах мира с 90-х годов прошлого века, стала прорывом в пищевой промышленности.

Послушаем специалиста.

— Мясо представляет собой особо благоприятную среду для размножения большинства бактерий. Задача производителя — не дать им развиться, не допустить порчи продукта, которая начинается в результате биохимических процессов: разложения белков, жиров, углеводов под воздействием ферментов, — объясняет старший эксперт по качеству департамента производства ОсОО «Торговый дом «Народный» Манзура Эляхунова.

На чем же основан механизм сохранения мяса в пригодном для употребления качестве?

Для его упаковки используется специальный аппарат итальянского производства.

На первом этапе создается вакуум, то есть выкачивается весь воздух. Затем охлажденный продукт помещается в модифицированную атмосферу из смеси инертных газов, которая и задерживает развитие аэробной микрофлоры. Такая обработка абсолютно безопасна и никак не влияет на вкусовые и иные качества товара.

— Комбинация инертных газов (диоксида углерода и азота) не взаимодействует с самим продуктом, не вызывает изменений органолептических показателей: вкуса, цвета и запаха. Но зато предотвращает размножение микробов. Кроме того, благодаря низким температурам мы задерживаем биохимические процессы, протекающие в результате естественного созревания мяса. Таким образом, с помощью газовой модифицированной среды и низких температур идет двойная консервация продукта, — рассказывает эксперт в области пищевой промышленности.

Фото Торговый дом «Народный». Cтарший эксперт по качеству Манзура Эляхунова

Важно! При покупке, использовании и дальнейшем хранении мяса необходимо соблюдать правила. Прежде всего, при выборе брикетов обращайте внимание на срок годности и целостность упаковки. Она не должна быть повреждена, ведь нарушение герметичности тары и проникновение воздуха приводят к постепенной порче мяса. Вскрытый дома брикет можно хранить в холодильнике не более 48 часов. Целостная упаковка с продуктом спокойно пролежит в холодильной камере 10 суток при температурном режиме от −1 до +4 градусов.

При соблюдении этих условий производитель гарантирует доброкачественность и безопасность продукта, который максимально сохраняет свою пищевую ценность и внешний вид. Брикеты с порционно нарезанным говяжьим филе — это еще и очень удобно. Не нужно возиться с разделкой мяса и замораживать лишние куски.

Позаботился производитель и об обратной связи. С готовностью ответит на любые вопросы и выслушает предложения потребителя — на этикетке упакованной продукции есть адрес и телефон компании.

Готовьте в свое удовольствие и помните: все дело во вкусе! Ну и конечно, в здоровой и полезной еде.