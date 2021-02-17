Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес

Силовые структуры Кыргызстана вместо поддержки и защиты бизнеса делают все, чтобы закрыть успешно работающие предприятия. А заодно и отпугнуть от страны инвесторов, которые еще рискуют вкладывать средства в предприятия страны.

Так произошло и с Араванским хлопковым заводом. Следователи Финпола начали досудебное производство, и по их ходатайству суд арестовал счета предприятия.

С того времени прошел год: никаких доказательств своим обвинениям в ГСБЭП так и не представили.

Завод с тех пор стоит, рабочие и крестьяне остались без возможности заработка. А инвестор, чью репутацию подорвали безосновательные обвинения кыргызских силовиков, разорвал контракт с предприятием.

Как кредит стал преступным

ОАО «Араванский хлопзавод Ак-Була» — крупнейшее и старейшее предприятие на юге Кыргызстана. Это единственный завод в республике, который работал еще с советских времен. Предприятие является лидером по количеству выпускаемого хлопкового волокна в Ошской области. Из-за сохраняемого высокого качества продукция завода пользуется повышенным спросом текстильных предприятий России и Европы.

Более 94 процентами акций ОАО «Араванский хлопзавод Ак-Була» владеет гражданин России Александр Румянцев.

В начале 2020 года к руководству ЗАО «Боллард» обратился совет директоров хлопкозавода с просьбой предоставить кредит. Займы и раньше поступали на счета завода. Деньги тратили на модернизацию завода и закупку современного оборудования. Часть средств направляли на подготовку завода к сезонному запуску, заработную плату, финансирование крестьянских хлопкосеющих хозяйств в период весенних полевых работ.

Остальная сумма шла на строительство канатного завода в Ленинградской области России.

Казалось бы, зачем заводу брать заем на финансирование другого завода? Именно это решение совета директоров как раз и говорит о дальновидности руководства компании. Оно хочет выстроить производственный цикл на международном уровне на взаимовыгодной основе. Ведь в мире есть значительная потребность в канатах для кораблей. Для их производства требуется хлопковое волокно, которое успешно производят на Араванском заводе.

Кроме этого, в проекте канатного завода предусмотрена гостиница-общежитие, в которой могут жить работники Араванского хлопкозавода, решившие в межсезонье получить дополнительный заработок в России, работая на канатном заводе.

Тогда никто даже не представлял, чем обернется эта обычная сделка. Договор займа подписали в короткие сроки.

При этом получено заключение кыргызской аудиторской компании, что договоры заема соответствуют законодательству. Был и акт Государственной налоговой службы об отсутствии у хлопкозавода долгов по налогам и платежам.

Но как только ЗАО «Боллард» перечислило 155 миллионов рублей, Финпол начал досудебное производство.

По версии следователя, деньги получены инвестором в России преступным путем. ОАО «Араванский хлопзавод Ак-Була» обвинили в соучастии в отмывании преступных доходов. На его расчетные счета наложен арест.

Доказательств не было и нет

При этом никаких поручений или материалов от правоохранительных, судебных или иных органов Российской Федерации о проверке или аресте поступивших от ЗАО «Боллард» средств в Финпол не поступало. В самом ГСБЭП утверждали, что отправили запрос в Россию.

По сведениям адвокатов ЗАО «Боллард», российские правоохранители уже давно ответили Финполу, что ничего в перечисленной сумме противозаконного нет.

Более того, непонятно, с чего вдруг нашим правоохранителям вдруг стали интересны российские деньги и их происхождение?

Неужели в самом Кыргызстане мало коррупционеров и нечистых на руку дельцов, чтобы браться за иностранных инвесторов?

Инвестор, к слову, всегда был готов предоставить следствию все доказательства чистоты своих намерений. ЗАО «Боллард» направило в правительство, Генеральную прокуратуру и саму Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями фотографии-доказательства строящего канатного завода со всеми техническими документами. Но тщетно. Бизнес не стали слушать.

Кроме того, в Финпол направлен существенный пакет документов от ПАО «Банк Санкт-Петербурга» о том, что у финансово-кредитного учреждения как к средствам на счетах компании, так и к переводу денег на счет ОАО «Араванский хлопкозавод Ак-Була» претензий нет. Предоставлены справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по налогам, а также, что банковский счет не заблокирован. Но Финпол не убедили никакие аргументы.

«В Финполе не хотят понимать, что заемные средства — это не деньги Кыргызстана, не бюджетные деньги. К этим деньгам, если и имеются какие-либо сомнения в их происхождении или незаконности использования, могут предъявить претензию лишь правоохранительные органы Российской Федерации», — отмечают адвокаты компании.

Инвестиций нет и не будет

Кыргызстан в крайне сложном экономическом положении. Стране сейчас инвестиции нужны как воздух. Но силовики делают все, чтобы отвадить от республики бизнесменов. И те 155 миллионов рублей, которые поступили на счет Араванского хлопкового завода, — это тоже инвестиции, причем довольно крупные.

Из-за необоснованных обвинений ЗАО «Боллард» расторгло договора займа с ОАО «Араванский хлопкозавод Ак-Була» и потребовало вернуть свои деньги в Россию.

Но сделать это тоже не получается, ведь счета уже год под арестом. Расследование досудебного производства в действующем Уголовно-процессуальном кодексе не ограничено временными мерками. Можно бесконечно долго вести расследование, арестовывая счета, проводя экспертизы, изымая документацию, допрашивая в качестве свидетеля, не направляя дело в суд. И Финпол этим успешно пользуется, напрочь забыв об обещаниях президента Садыра Жапарова защищать бизнес и инвесторов.

«Получается, что в Кыргызстане только говорят и умно рассуждают о защите инвесторов, ссылаются на принятые нормативные акты, разрабатывают программы, проводятся совещания, создаются отделы, комиссии. Когда же дело доходит до реальной защиты инвестиций, никакой господдержки нет. Президент Садыр Жапаров в предвыборных встречах обещал привлечь к управлению инициативные грамотные кадры. Будем надеяться, что так и будет», — подчеркнули представители российского инвестора в КР.

Если этого не случится, то Кыргызстан и дальше будет оставаться без инвесторов. А люди в поисках работы опять поедут скитаться по другим странам. Ведь в родной республике не могут сохранить предприятия, которые приносят прибыль.

Для того чтобы вернуть свои деньги в Россию, ЗАО «Боллард» обратилось за помощью к сопредседателю с российской стороны межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, заместителю председателя правительства России Алексею Оверчуку.