В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве

Владельцы сети магазинов «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого они подозревают в рейдерстве и организации травли на их бизнес. По их словам, это недавно назначенный руководителем аппарата правительства Женишбек Асанкулов. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на YouTube-канале ТВ «Апрель».

Владельцы торговой сети сообщили журналистам, что Асанкулов воюет с ними больше полугода. Конфликт разгорелся из-за близкого родственника чиновника.

Эта история началась летом 2020 года, когда на складах «Спекулянта» и его партнера ОсОО «НТК» выявили крупную недостачу. Исчез товар на сумму около миллиона сомов. Руководство торговой сети начало собственное расследование. Оказалось, что товар воровали и делали это недобросовестные сотрудники компании.

В конечном итоге они вышли на Нияза Шабданова, сотрудника, который корректировал базу. В «Спекулянте» мужчина возглавлял операционный отдел. Он сознался в содеянном под напором доказательств. Поначалу руководство сети пыталось решить все полюбовно, не обращаясь в милицию, но безрезультатно.

Нияз Шабданов оказался родным братом действующего руководителя аппарата правительства Женишбека Асанкулова.

Чиновник, по данным работников сети, ранее несколько раз лично приходил к руководителям «Спекулянта» и требовал забрать заявление из милиции. Он даже угрожал.

«Сначала они был в масках, потом маски сняли. Он мне говорит: «Ты знаешь, сколько у нас родственников? И тем более ты знаешь, где я работаю. Я говорю: «И где вы работаете?» Он не ответил. До этого мне сам Нияз Асангулович говорил, что его брат работает в аппарате президента, второй брат работает где-то в посольстве. С Узбекистаном связано, что ли. А сестра там-то, там-то... Я никогда не акцентировала внимание на этом. Его брат приехал, и я поняла, что-то не то... Он говорит, либо вы забираете заявление, либо вам будет больно», — рассказывает собственница ОсОО «НТК» Шахноза Якубжанова.

Журналисты отмечают странное совпадение. Силовые структуры атаковали «Спекулянт» сразу после назначения Женишбека Асанкулова на пост руководителя аппарата кабмина.

Прежде он возглавлял в правительстве отдел контроля исполнения решений. По информации руководителей торговой сети, преследование началось на основании заявления тех самых сотрудников компании, в том числе и Нияза Шабданова, которых они уличили в воровстве. Из обвиняемых те превратились в заявителей.

Представители «Спекулянта» очень надеются на то, что вновь избранный глава государства обратит свое внимание на ситуацию вокруг торговой сети. Ведь Садыр Жапаров на церемонии присяги членов правительства поставил перед ними вполне конкретную задачу: каждый чиновник должен действовать в интересах всего народа, а не в интересах отдельных групп и лиц.

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Напомним, 13 января на склады и в офис торговой сети «Спекулянт», ворвались сотрудники ГКНБ, Военной прокуратуры и других силовых структур, напоминают в сюжете журналисты «Апреля». Вели силовики себя максимально агрессивно. Перевернули товары вверх дном, изъяли печати и финансовую документацию, контракты, системные блоки, бухгалтерию, даже некоторые личные вещи. На просьбы предъявить удостоверения сотрудники правоохранительных органов отвечали грубостью.

Работа торговой сети с тех пор заблокирована — магазины закрыты и опечатаны, склады с товарами тоже, работники под следствием, заблокированы банковские счета. Компания терпит колоссальные убытки, сотрудники не получили зарплаты, государство теряет миллионы сомов налоговых выплат.