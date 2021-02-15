В целях получения качественной услуги по оценке движимого и недвижимого имущества «Керемет Банк» продолжает прием заявок на аккредитацию оценочных компаний и независимых оценщиков на 2021-2022 годы.
Если вы работаете в сфере оценки, у вас высокая квалификация, большой опыт работы, положительная репутация на рынке и вы в поиске новых партнеров, — ознакомьтесь с требованиями и перечнем документов для аккредитации на сайте «Керемет Банка».
Документы принимаются до 26 февраля 2021 года включительно.
В случае дополнительных вопросов обращайтесь в круглосуточный контакт-центр банка по телефону (0 312) 55 44 44 или через WhatsApp по номеру (0 557) 55 44 44.