17:43
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Бизнес

«Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы

В целях получения ка­чественной услуги по оценке движимого и недвижимого имущества «Керемет Банк» про­должает прием заявок на аккредитацию оце­ночных компаний и не­зависимых оценщиков на 2021-2022 годы.

Если вы работаете в сфере оценки, у вас высокая квалификация, большой опыт работ­ы, положительная реп­утация на рынке и вы в поиске новых парт­неров, — ознакомьтесь с требованиями и перечнем документов для аккредитации на​ сайте​ «Керемет Банка».

Документы принимаются до 26 февраля 2021 года включительно.

В случае дополнитель­ных вопросов обращай­тесь в круглосуточный контакт-центр банка по телефону (0 312) 55 44 44 или через WhatsApp по номеру (0 557) 55 44 44.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183417/
просмотров: 1086
Версия для печати
Материалы по теме
Как срочно отправить деньги по КР не выходя из дома? Через «Керемет Банк»!
Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» «Керемет Банка»
Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
«Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
Благодаря онлайн-технологиям обслуживаться в «Керемет Банке» можно удаленно 24/7
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
«Керемет Банк»: Депозит открывай — IPhone получай и проценты вперед принимай
Популярные новости
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
18 февраля, четверг
17:41
В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард сомов дохода В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард с...
17:17
Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать
17:06
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
17:00
Частный дом ужасов Татьяны Синюк
16:51
Продержался 40 дней. Главный редактор «Слово Кыргызстана» покинул пост