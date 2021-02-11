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Бизнес

В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн

Многие уже успели оценить преимущества онлайн-покупок. Интернет-магазин ostore.kg удваивает бонус, и теперь при покупке любого смартфона вы получите еще больше интернета:

+20 гигабайт скоростного интернета на месяц!

Выбрать смартфон можно не выходя из дома, «гуляя» по сайту ostore.kg. Там вы найдете подробные характеристики устройств. Сможете сравнить одно устройство с другим, добавить в избранное, а специальное меню предложит вам с десяток похожих товаров, чтобы легче было выбирать.

Закажите любую модель в два клика с помощью консультанта на сайте или позвоните по номеру 0705007000, и мы оперативно оформим ваш заказ.

Доставка по Бишкеку бесплатная. Оформить любой смартфон в рассрочку или в кредит тоже можно онлайн — просто заполните форму по ссылке: https://ostore.kg/online.php

Покупать в O!Store— удобно и выгодно!

Акция действует с 10 февраля до 30 июня 2021 года. Бонус действует 30 дней с момента начисления. Проверить остаток бонусных гигабайтов интернета можно, набрав команду *828#. Подробнее на сайте ostore.kg и по телефону 0705007000.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183149/
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