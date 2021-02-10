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Бизнес

Компания «ЧЕТРА» планирует открыть производство бульдозеров в Кыргызстане

Российская компания «ЧЕТРА» планирует открыть производство бульдозеров в Кыргызстане. Производственная площадка будет располагаться на базе официального дилера «ЧЕТРА» — предприятия «КОРТЭС» в Бишкеке.

Владимир Антонов, исполнительный директор ООО «ЧЕТРА»: «Время изготовления одной машины составляет около двух недель. Благодаря организации собственного производства на территории Кыргызстана существенно сократятся сроки поставки промышленной техники потребителям».

Наша компания создаст дополнительные рабочие места и расширит ассортимент выпускаемой продукции.

Владимир Антонов

Планируется, что это будут наиболее востребованные потребителями Кыргызстана промышленные машины «ЧЕТРА» Т11, Т15, которые используются в дорожном, гидротехническом строительстве, а также «ЧЕТРА» Т20, Т25 — бульдозеры для горнодобывающей отрасли. Сейчас идут детальная проработка проекта, определение номенклатуры техники, объемов производственных мощностей.

Начало производства бульдозеров запланировано на первое полугодие 2021 года.

До июня компания «ЧЕТРА» намерена отгрузить не менее одной единицы техники. В качестве производственной площадки компания «КОРТЭС» выбрана неслучайно. У дилера «ЧЕТРА» есть хорошая техническая база, большой опыт работы на территории республики и репутация надежного партнера.

Компания «ЧЕТРА» намерена расширять локализацию производства на территории Кыргызстана. Программа локализации рассчитана на три года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182999/
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