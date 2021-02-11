17:42
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Бизнес

Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане

В 2020 году в номинации «Программа по контролю и снижению веса № 1 в Кыргызстане» победили сразу два продукта мирового эксперта в области сбалансированного питания — протеиновый коктейль Формула 1 и протеиновая смесь Формула 3 от Herbalife Nutrition. Это основные составляющие программы снижения веса с доказанной клинической эффективностью [1].

Порция низкокалорийного коктейля Формула 1 — это полноценная замена приема пищи. Готовится всего две минуты, при этом содержит оптимальное количество белка, пищевые волокна и комплекс из более чем 20 важнейших витаминов и минералов. А протеиновую смесь Формула 3 можно добавлять в любое блюдо для обогащения белком, чтобы каждая порция стала еще полезнее и сытнее. В ее составе изолят соевого и концентрат сывороточного белков. Продукты Herbalife Nutrition основаны на последних научных достижениях и отвечают самым высоким стандартам качества.

Herbalife Nutrition
Фото Herbalife Nutrition. Продукты-победители в номинации «Программа по контролю и снижению веса № 1 в Кыргызстане»

Традиционно задачей международного фестиваля «№ 1 Выбор года» является определение лучших продуктов и услуг в Кыргызстане по результатам проведения запатентованного исследования потребительских предпочтений и экспертной оценки качества товаров. Продукция всех номинантов-участников проходит тщательный отбор. Сначала организаторы конкурса проводят социальный опрос потребителей. В это же время эксперты, основываясь на профессиональном опыте и результате экспертиз, выносят свою оценку каждому номинанту. Высокое жюри изучает полученные данные и голосует независимо друг от друга. Так определяют победителей. Члены жюри особо отметили разнообразие вкусов белкового коктейля. Их семь — от шоколада до Вечернего коктейля.

«Протеиновый коктейль Формула 1 уже несколько лет подряд участвует и побеждает в «Выборе года», — отмечает Эльвира Болотова, директор по развитию бизнеса Herbalife Nutrition в Кыргызстане. — Получить такую высокую оценку и признание потребителя — для нас огромная радость! И это действительно тот продукт, которым мы гордимся. Он разработан специально для всех, кто ценит качество, кто хочет стать стройным и, как результат, более активным. Компания Herbalife Nutrition — бренд № 1 в мире в категории продуктов для снижения веса[2], помогает кыргызстанцам сформировать правильные привычки питания, предлагая высококачественные продукты, персональный подход, индивидуальные консультации и вдохновляя на поддержание здорового образа жизни. Нам особенно приятно, что случилось это в год 40-летнего юбилея компании».

Herbalife Nutrition
Фото Herbalife Nutrition. Эльвира Болотова, директор по развитию бизнеса Herbalife Nutrition в Кыргызстане

Церемония награждения прошла в конце декабря 2020 года и ограничилась вручением без зрителей. Победителям вручены почетные медали, а память об очередной награде останется надолго — новая эмблема, символизирующая лучший продукт года как символ общественного признания и лидерства. Выбор года — народная премия!

[1] Клинические испытания с использованием протеинового коктейля Формула 1 и протеиновой смеси Формула 3 продолжительностью шесть месяцев с участием 90 человек. Июнь 2011 года, НИИ питания РАМН, Москва.

[2] Источник: Euromonitor International Limited, Consumer Health 2017. В соответствии с определениями категорий продуктов для снижения веса и здоровья; розничные продажи в стоимости выражений, данные за 2016 год.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182694/
просмотров: 2576
Версия для печати
Материалы по теме
Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Популярные новости
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
18 февраля, четверг
17:41
В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард сомов дохода В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард с...
17:17
Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать
17:06
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
17:00
Частный дом ужасов Татьяны Синюк
16:51
Продержался 40 дней. Главный редактор «Слово Кыргызстана» покинул пост