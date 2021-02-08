17:42
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Бизнес

Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»

Для удобства клиентов банк KICB продолжает расширение филиальной сети. Рады сообщить об открытии нового филиала «Орто-Сай», который находится в южной части столицы по адресу: 7-й микрорайон, 37/2.

Новый филиал банка оснащен передовым техническим оборудованием для оперативного обслуживания клиентов, отвечает современным требованиям безопасности банковских помещений и располагает всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания посетителей. Просторный современный операционный зал с зоной ожидания и электронной очередью позволяет обслуживать клиентов, соблюдая все необходимые санитарные требования в условиях пандемии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы и широкие дверные проемы.

Клиенты нового филиала могут воспользоваться полным спектром услуг и продуктов банка: открытие и ведение расчетных счетов, депозитов, денежные переводы, открытие международных платежных карт и консультации по кредитам. Также клиенты нового филиала могут воспользоваться удобной услугой аренды сейфовых ячеек. Высокий уровень сервиса и оперативное решение ежедневных вопросов сделают обслуживание в новом филиале «Орто-Сай» комфортным и безопасным.

В филиале выделена специальная круглосуточная зона для банкомата.

Для первых клиентов филиала предусмотрены специальные акции и предложения по продуктам банка, также первые клиенты получили приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции.

Мы будем рады приветствовать всех жителей южной части столицы в новом филиале!

График работы филиала «Орто-Сай»:
Понедельник — пятница: 9.00 — 17.00;
Обеденный перерыв: 12.00 — 13.00.

С полным списком отделений вы можете ознакомиться здесь.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.

Справка. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) было создано в 2001 году, имеет сеть из более 40 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр банковских услуг. По итогам 2018 и 2019 годов KICB стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года» по версии журнала The Banker издательства Financial Times.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182628/
просмотров: 3913
Версия для печати
Материалы по теме
Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
Оплачивайте аренду учебников онлайн!
Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
«ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Шесть причин использовать электронный кошелек «ЭЛСОМ»
Популярные новости
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
18 февраля, четверг
17:41
В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард сомов дохода В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард с...
17:17
Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать
17:06
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
17:00
Частный дом ужасов Татьяны Синюк
16:51
Продержался 40 дней. Главный редактор «Слово Кыргызстана» покинул пост