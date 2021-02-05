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Бизнес

Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке

Технологический комплекс лаборатории «Гемотест» в Бишкеке стал независим от Москвы в вопросе обработки биоматериала ПЦР-исследований на COVID-19.

Такую возможность предоставило Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, включившее «Гемотест» в систему взаимного признания результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее компания отправляла биоматериал в головную лабораторию в подмосковных Люберцах.

Сейчас «Гемотест» обрабатывает биоматериал прямо в столице Кыргызстана, без потери в точности — в лаборатории в Бишкеке используется самый современный анализатор в регионе стран Центральной Азии.

Стоимость выполнения ПЦР-исследования на COVID-19 — 1 тысяча 600 сомов без учета цены взятия биоматериала (100 сомов). Срок выполнения исследования — от 12 до 24 часов. Подробности — на сайте лаборатории «Гемотест» в Кыргызстане или по телефонам круглосуточной справочной службы 0 800 111-88-88 (звонок бесплатный для всех операторов КР) и 0 312 979 929.

Результаты ПЦР-исследования от лаборатории «Гемотест» действительны как в пределах республики, так и при выезде за рубеж. Справка выдается на русском и английском языках и защищена от подделок уникальным QR-кодом.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса отделений лаборатории «Гемотест» в Кыргызстане:

Бишкек

улица Армейская, 150;
улица Панфилова, 203;
улица Московская, 136/1;
улица Байтика Баатыра, 5Б;

Ош

улица Монуева, 138;
улица Раимбекова, 5/26;
улица Курманжан Датки, 228;
улица Шакирова, 89;

Токмок

улица Шамсинская, 42

Джалал-Абад

улица Н.Айтматова, б/н (ориентир Плаза);
улица К.Джуматаева, 90-К;

Баткен

улица Нургазиева, 10;

Узген

улица Манаса, 74;

Кара-Балта

улица Кожомбердиева 100/17;

Чолпон-Ата

улица Советская, 2Б.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182465/
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