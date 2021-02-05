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Бизнес

Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!

Знаменитый своим горнолыжным курортом Каракол стал вторым иссык-кульским городом после Балыкчи, где магазин Globus гостеприимно распахнул двери для местных жителей и туристов.

Открытие маркета крупнейшей торговой сети, проводящей низкую ценовую политику, прошло 5 февраля. Событие, которого туристический город с населением около 80 тысяч человек так долго ждал!

Сетевой магазин с торговой площадью более чем 900 квадратных метров располагается на улице Жусаева, 129.

Работает круглосуточно: и в поздний час, и ранним утром покупателей здесь встретят теплыми улыбками, порадуют качественным и быстрым обслуживанием с соблюдением всех санитарных норм — Globus заботится о здоровье клиентов.

Неизменно на полках — и это еще одно важное и похвальное постоянство — представлен богатый ассортимент товаров. В магазине можно найти все необходимое для дома: от иголки и отвертки до свежей выпечки и элитного алкоголя.

Кстати, о выпечке.

Вкусный ароматный хлеб, торты и сдобу Globus выпекает в собственной пекарне, есть также линия по производству сэндвичей и готовых обедов. Такой цех открылся и в Караколе.

Так что теперь попробовать и оценить продукцию Globus собственного приготовления каракольцы тоже смогут.

Цены покупателя приятно удивят, как и программа лояльности: различные акции, спецпредложения, скидки и бонусы — неизменная политика всей сети магазинов. Не забывайте, что накопительные карты Globus действуют в любом бишкекском и региональном магазине этой торговой сети.

Globus рядом. Делайте покупки с выгодой и комфортом!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182459/
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