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Бизнес

История успеха «Кыргыз Шоколады». Как создавался вкусный отечественный бренд

Музарбек Жолошев — основатель отечественного шоколада. Он поделился историей создания бренда под патриотичным названием «Кыргыз Шоколады».

Как все начиналось

— Я учился за границей и всегда на каникулах ломал голову, что привезти из Кыргызстана в подарок своим друзьям из университета. Дарить алкоголь не очень хотелось, а другого ничего в голову не приходило. Так я впервые задумался о том, что было бы хорошо привезти в подарок особенный шоколад в красивой упаковке, которая бы отражала наш национальный колорит. Это было в далеком 2007 году. И только спустя девять лет я приступил от задумки к реализации.

Перфекционизм в работе

Я сел за книги по изучению данного вопроса. Самостоятельно изучил огромное множество нюансов варки шоколада. Хотя по образованию я очень далек от кулинарии. Изучал все детально: от температурного режима варки шоколада до технологии изготовления форм под плитки. Сырье с самого начала заказывал из Бельгии. Для меня качество всегда было и остается превыше всего. В самом начале варил шоколад по разным технологиям в домашних условиях, поначалу переводил продукты. Но я все подмечал и в итоге вывел свою технологию. Потом понял, что нужны люди, и стал потихоньку собирать команду. Это теперь у меня большой штат сотрудников. Но в самом начале были только я и моя идея. К слову, дизайн первой упаковки тоже очень долго разрабатывал. Думал над логотипом, над цветом. Хотел, чтобы наш шоколад был не только вкусным, но и презентабельным. Чтобы он являлся не только лакомством, но и своего рода визитной карточкой нашей страны. Поэтому каждая деталь продумана с любовью.

Рост производства

Я официально зарегистрировал компанию ОсОО «Кыргыз Шоколады». И мы начали продавать шоколад в одной крупной сети магазинов по городу. Первая партия была запущена, и клиенты оценили вкус нашего шоколада. Потихоньку интерес стали проявлять другие торговые сети. И на данном этапе я понял, что мне нужно расширяться. Я давно изучал вопрос покупки оборудования. Выбор пал на оборудование из Италии. Оно считается самым лучшим. Также нужны были деньги на покупку сырья в большом количестве. На данном этапе я обратился в «Халык Банк». Меня и мою идею поддержали и одобрили финансирование по льготной процентной ставке. Мы с командой закупили лучшее оборудование и увеличили оборот производства. Таким образом, мы вышли на новый уровень!

Успех за пределами Кыргызстана

Мы выпускаем несколько видов различного шоколада. Среди них молочный шоколад с изюмом, орехами, темный шоколад и, конечно, шоколад с курутом. Это тоже придумка, которой я особенно горжусь! Такого точно нигде нет!

Сейчас шоколад под нашим брендом представлен не только во всех крупных маркетах республики, но и в маленьких магазинчиках по всему Кыргызстану. С 2018 года мы отправляем шоколад в Москву и Беларусь. С 2019-го делаем поставки в Китай, а в прошлом году стали отправлять шоколад в Южную Корею.

Наш шоколад любят дети и взрослые. Его с удовольствием покупают в подарок друзьям и бизнес-партнерам. Мы будем и дальше улучшать качество своего продукта. Верю, что наш основной успех еще впереди.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182431/
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