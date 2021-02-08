Рак у детей агрессивен, но лучше поддается лечению

Ежегодно во всем мире 16-18 детям из 100 тысяч диагностируют рак. Самыми распространенными являются лейкемия, опухоль в головном мозге, лимфома, а также рак почек, глаз, костей и мягких тканей. По словам профессора Фунда Чорапчиоглу, ведущего специалиста детской онкологии клиники Acıbadem, рак у детей агрессивнее, чем у взрослых, однако и лучше поддается лечению. При своевременном и правильном лечении более 70 процентов видов рака излечимы, а выживаемость при некоторых типах рака превышает 90 процентов. Профессор советует родителям, чьи дети больны, не терять надежду, доверять врачам и избегать неправдивой информации.

Фото Acıbadem. Профессор Фунда Чорапчиоглу

Красные флажки

По словам доктора, причины рака у детей неизвестны. У взрослых на возникновение онкологии влияет окружающая среда, у детей такое влияние не доказано. Однако известно (в немногих случаях), что некоторые виды рака передаются по наследству. В связи с этим профилактика рака невозможна, вот почему так важно вовремя выявить заболевание.

Родителям следует обратить внимание на такие признаки: длительная усталость у ребенка, бледность и неспецифические высыпания. Следует насторожиться при увеличении лимфатических узлов на шее, под мышками или в области живота (признаки лимфомы, лейкоза или нейробластомы). Тревожными симптомами могут быть кровь в моче, головные боли, рвота, ухудшение слуха и зрения (нарушения при опухоли головного мозга).

Дети часто полностью вылечиваются

Детский онколог обращает внимание, что рак у детей развивается быстро, однако и эффективность лечения высока. Применяют вместе либо по отдельности следующие методы: химиотерапию, лучевую терапию и хирургию. К примеру, при опухолях головного мозга чаще прибегают к химиотерапии и лучевой терапии.

Фунда Чорапчиоглу рассказывает, что сейчас лечение онкологии находится на новом уровне. За последние 20 лет было много открытий в протоколах и методах лечения. Усовершенствовали планы лечения, начали широко использовать трансплантацию стволовых клеток. А самое важное достижение — это таргетированная терапия, при которой лечение направляется точно на опухоли, уничтожая их. Доктор считает, что в будущем лечение химиотерапией станет еще более персонализированным. Важно вовремя обратиться к квалифицированным врачам, которые обеспечат современные способы лечения.

Детский рак в цветных картинках

Лечение рака у ребенка — особенный процесс. Дети не готовы к длительной терапии, плохому самочувствию и пребыванию в клинике. Поэтому им необходим специальный подход во избежание стресса после окончания лечения. По мнению доктора, важно выписать ребенка здоровым не только физически, но и эмоционально. Для этого вместе со своей командой они написали книгу со счастливым финалом для больных детей и их родителей. Этот рассказ о лечении ребенка с онкологией написан простым и понятным детям языком и иллюстрирован яркими картинками.

Чтобы финал был действительно счастливым, требуется командная работа многих специалистов, которые объединяются для составления индивидуального плана лечения и применяют новейшие технологии.

Все они должны иметь большой опыт в педиатрии, так как дети требуют особенного подхода. В онкологическом отделении клиники Acıbadem работают специалисты радиологии, хирургии, онкологии, ядерной медицины и нейрохирургии. Здесь лечатся дети со всего мира и, так как терапия длится от 6 месяцев до 1 года, для маленьких пациентов действует школа.

Доверяйте докторам, а не интернету!

Фунда Чорапчиоглу рассказывает, что главный стимул на такой тяжелой работе — это счастливые дети и родители. Профессор поделилась историей выздоровления маленького мальчика, который уже взрослым мужчиной пришел на прием с дочерью, названной в честь доктора — Фунда.

Сотрудники Acıbadem советуют всем родителям, столкнувшимся с онкологией у своего ребенка, не терять надежду. Диагноз действительно серьезный, но не ищите подсказок в интернете, нужно доверять опытным врачам и реальным методам лечения: химиотерапии, лучевой терапии и хирургии.