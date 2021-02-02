17:41
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Бизнес

1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air

При покупке нового смартфона Tecno Camon 12 Air во всех магазинах O!Store вы получите телефон Tecno T301 в подарок!

Tecno Camon 12 Air отличает элегантный и стильный дизайн. Моноброви у него нет — фронтальная камера умело встроена в левый верхний угол. У него большой экран с тонкими рамками и широкими углами обзора. Есть разблокировка по лицу и отпечатку пальца, быстрая и яркая вспышка, полезная оболочка HiOS, мощный аккумулятор емкостью 4 000 мАч, а также основные камеры с тремя модулями.

Богатая комплектация порадует вас своим разнообразием, где «все включено» и ничего больше докупать не придется. В комплект уже входят силиконовый чехол, защитное стекло для дисплея, проводные наушники-вкладыши и блок питания + кабель microUSB.

Полная стоимость смартфона — 12 тысяч 490 сомов, купить его в рассрочку можно от 2 тысяч 82 сомов в месяц.

Подарочный TECNO T301 — это надежный и верный помощник с двумя SIM-картами. Долговечен, прочен и не требует постоянной зарядки.

Спрашивайте все, что вас интересует об акции, по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.


***
Акция действует с 1 по 28 февраля 2021 года включительно. В ней участвует только одна модель — Tecno Camon 12 Air. Товар сертифицирован. Количество товара и подарков по акции ограничено. Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181987/
просмотров: 3452
Версия для печати
Материалы по теме
Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Идеи подарков любимым. С заботой о близких
В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Популярные новости
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
18 февраля, четверг
17:17
Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перестал работать Официальный сайт посольства Кыргызстана в России перест...
17:06
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
17:00
Частный дом ужасов Татьяны Синюк
16:51
Продержался 40 дней. Главный редактор «Слово Кыргызстана» покинул пост
16:37
Медиаэксперты считают, что проект новой Конституции нуждается в доработке