Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний

Вчера, 1 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека под председательством судьи Убайдуллы Сатимкулова состоялось очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Дуйшенбека Зилалиева, обвиняемого в соучастии в коррупции совместно с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Дуйшенбеку Зилалиеву предъявлено обвинение в том, что он, будучи директором Государственного агентства по геологии, в 2015 году, исполняя волю Атамбаева, содействовал в выдаче лицензии компании «Хуасинь» для освоения месторождения сурьмы Терек в Ала-Букинском районе.

В ходе процесса были допрошены представитель потерпевшей стороны и два свидетеля обвинения Б.К. и М.Э.

Представитель потерпевшей стороны заявил, что, согласно действующему законодательству, ответственность за решение о выдаче лицензии компании «Хуасинь» полностью лежит на аукционной комиссии, которая приняла решение о признании ее победителем аукциона.

Дуйшенбек Зилалиев никакого отношения к принятию решения о выдаче лицензии этой компании не имеет.

Свидетели обвинения отказались от ранее данных во время следствия показаний. Они пояснили, что со стороны следствия на них оказывалось давление и их заставляли давать показания против Дуйшенбека Зилалиева.

Так, они показали, что Зилалиев не имеет никакого отношения к выводу месторождения из перечня общегосударственных объектов, поскольку решение принималось правительством. Кроме того, свидетели показали, что Зилалиев не давал поручения подготовить письмо о выводе месторождения из перечня общегосударственных, а также не давал поручения регистрировать компанию «Хуасинь» для принятия участия в аукционе.

«Уже на данном этапе судебного разбирательства стало ясно, что это уголовное дело грубо сфальсифицировано. Оно не имеет под собой никакой основы, поскольку допрошенные в суде являются основными свидетелями обвинения и именно на их показаниях строилось обвинительное заключение», — пояснил адвокат Самат Матцаков, который представляет интересы Дуйшенбека Зилалиева.