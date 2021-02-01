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Бизнес

Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!

Компания MegaCom с 1 февраля 2021 года запускает новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки», предоставляющие возможность выбора оптимального пакета, максимально соответствующего потребностям абонентов.

Предпочитаете использовать смартфон для доступа в Сеть? Выбирайте новый четырехнедельный тарифный план «Интернет» с пакетами «Интернет Регион», «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит» и «Все Безлимитно», включающими внушительные объемы интернет-трафика для общения в соцсетях и мессенджерах.

Для пакетов линейки ТП «Интернет» действуют следующие условия:

 

Все пакеты ТП «Интернет» можно авансом подключить на 6 и 12 периодов подключения.

Часто совершаете голосовые вызовы, особенно вне сети, и планируете отказаться от второй SIM-карты? Подключайте новый четырехнедельный тарифный план «Звонки» с пакетами «Звонки Эконом», «Звонки Стандарт» и «Звонки Max» и общайтесь по всем направлениям по самым выгодным ценам.

Для пакетов линейки ТП «Звонки» действуют следующие условия:

 

Для подключения доступен и новый пакет «Билим»: всего за 285 сомов за четыре недели абонент получает 20 ГБ интернета, безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР, а также безлимитные звонки и 500 SMS внутри сети.

Подробную информацию по условиям подключения новых тарифных планов читайте на официальном сайте компании MegaCom. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181915/
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